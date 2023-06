Europeu de Ralis prossegue com o Rali da Letónia: Mārtiṇš Sesks favorito, mas… | AutoSport

Mārtiṇš Sesks é o óbvio favorito, e o piloto da ‘casa’ vai tentar repetir a vitória na sua ronda caseira do Europeu de Ralis esta semana. Depois da sua vitória na Polónia, o Tet Rally Liepāja, que se realiza de 16 a 18 de junho é uma forte pressão adicional para Sesks, mas o jovem de 23 anos é claramente um dos favoritos para vencer novamente esta semana. Sesks, que nasceu em Liepāja e conduz um Škoda Fabia RS Rally2 para a Team MRF Tyres, está a manter essas expectativas sob controlo: “Estive em silêncio nas últimas semanas, vivendo tranquilamente com uma preparação fácil, tentando esconder-me um pouco porque todos estão a falar e eu quero expressar-me somente com os resultados depois do rali”, disse ele.

“Só há uma pergunta dos media e um tema, e é sobre [ganhar]. Estou a ser discreto neste ponto, sem grandes expectativas. Vamos certamente dar o nosso melhor e prepararmo-nos como fazemos para todos os ralis. Mas sou um piloto para toda a época do ERC e este é um dos oito ralis. Temos de olhar para o panorama geral”.

Os organizadores do Tet Rally Liepāja atraíram 58 equipas, com 46 elegíveis para os pontos do ERC e 17 em ação no Campeonato FIA Junior ERC, do qual o evento letão é a segunda ronda da época, depois de ter acolhido o primeiro evento Junior ERC em 2014.

Vinte pilotos estão inscritos em carros de Rally2, incluindo o líder do campeonato, Hayden Paddon, da equipa BRC Racing Team, equipada com Hyundai, o atual campeão do ERC, Efrén Llarena, da Team MRF Tyres, e Mathieu Franceschi, o vencedor do título francês de 2022 em terra.

Entretanto, Mads Østberg, piloto do Citroën C3 Rally2, junta-se a Paddon como um dos dois vencedores de provas do WRC, que estão agora no pelotão do ERC. Max McRae, o sobrinho de 18 anos do falecido Colin McRae, está pronto para a sua segunda participação no ERC Júnior, após a sua estreia com pontos na Polónia.

As estrelas do ERC e os seus carros serão postos à prova em 10 troços, que totalizam 183,89 quilómetros.