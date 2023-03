Europeu de Ralis: Mais e melhores… | AutoSport

Esta semana arranca mais uma edição do Campeonato da Europa de Ralis. A competição surge deslocada mais para o centro do continente e promete animação, com muitos e bons pilotos na luta pelos melhores lugares…

Por João Faria

Fafe recebe esta semana o arranque de mais um ERC, que, desde 1953, é a mais antiga competição internacional da modalidade. Portugal volta a ter a honra de abrir as hostilidades com o Rali Serra de Fafe e Felgueiras, que passa a ser o único evento luso no calendário devido à saída do Azores Rali. Essa é uma consequência da nova filosofia da série que será maioritariamente disputada no centro da Europa para redução dos custos de deslocação das equipas. A única exceção é a ida às Ilhas Canárias.

O calendário volta a incluir oito provas, metade em terra e a outra metade em asfalto.

A grande novidade do ano é o Royal Rally of Scandinavia, prova em terra cumprida na Suécia. O sistema de pontuação mantém-se inalterado, com os melhores quinze concorrentes de cada evento a receberem pontos. Para a classificação final do campeonato serão levados em conta todos os resultados menos um, sete caso sejam disputadas todas as provas calendarizadas.

Desportivamente, o Campeonato da Europa de Ralis surge com um elenco reforçado, com muitos mais pilotos a terem hipóteses reais de sucesso nesta fórmula. Muita dessa competitividade é trazida pela MRF Tyres. O fabricante indiano de pneus estreou-se a vencer o ano passado nos Açores e obteve o título de pilotos com Efren Llarena e parece agora apostar em força nesta série na sua trajetória de implantação no velho continente. Com as suas cores estarão nada menos que seis pilotos.

Através de vários preparadores diferentes, a MRF Tyres aponta à conquista de novo cetro com o espanhol Efren Llarena, campeão em título, com um Skoda Fabia RS Rally2, viatura igual à que será tripulada pelos italianos Simone Campedelli e Andrea Nucita ou ainda o letão Martins Sesks.

Com carros vermelhos e brancos arrancam também o sueco Pontus Tidemand num Ford Fiesta R5 Mk II e ainda o norueguês Mads Ostberg que, após a passagem pelo campeonato húngaro, regressa à ribalta com um Citroën C3 Rally2.

Em liça pelas primeiras posições vão estar também o campeão finlandês Mikko Heikkila, que começa o ano com um Skoda Fabia Rally2 Evo da portuguesa The Racing Factory, o sueco Tom Kristensson, que aposta num Citroën C3 Rally2 da Tagai Racing Technology ou ainda o italiano Alberto Battistolli que aposta na sua experiência nos eventos para melhorar os resultados alcançados até agora.

A este campeonato, embalado pelas 10 vitórias em todos os ralis disputados em 2022, chega ainda o gaulês Matthieu Franceschi com um Skoda Fabia Rally2 Evo.

Piloto também de regresso a esta série será o francês Yoann Bonato com o já habitual Citroën C3 Rally2 “calçado” pela Michelin. Com presença garantida em quase todos os eventos da temporada, Simone Tempestini regressa a este campeonato com o Skoda Fabia Rally2 Evo já tripulado no passado. Com ambições mais modestas parte o também romeno Bogdan Cuzma, antigo campeão de rampas, ao volante de outro Skoda Fabia Rally2 Evo.

O ERC voltará novamente a viver da participação dos pilotos nacionais nos eventos disputados nos seus países, como é o caso dos principais animadores do CPR, campeonato que também arranca esta semana em Fafe, agora no norte do país.

Algumas provas do campeonato europeu poderão ser igualmente abrilhantadas por pilotos a competirem regularmente no WRC que vejam nas provas desta fórmula uma boa forma de preparação para ralis do campeonato principal. Isso também acontece com a prova deste fim de semana, com nomes como Hayden Paddon, Simon Wagner, Filip Mares, Joshua McErlean, Erik Cais ou Georg Linnamae, entre outros, já a pensarem no Vodafone Rali de Portugal.

A competição coordenada desde 2022 pelo WRC Promoter voltará a ser campo de progressão para vários jovens talentos em afirmação internacional. Nesse quadro, voltam a existir o ERC3 e o ERC4, que se desdobra igualmente em competição júnior. Após algum tempo monopolizado pelo Ford Fiesta Rally3, o ERC3 deverá surgir dinamizado pela homologação do Renault Clio deste grupo. Quanto ao ERC4, não são ainda conhecidos os projetos de todos os interessados mas em Fafe surgem neste escalão nada menos que sete pilotos em viaturas como o Ford Fiesta, Renault Clio ou Peugeot 208 do agrupamento Rally4. Numa boa conjuntura internacional, o ERC 2023 promete.

CALENDÁRIO

10/12 abril Rali Serras de Fafe e Felgueiras Terra Portugal

5/6 maio Rally Islas Canarias Asfalto Espanha

20/21 maio Rally Poland Terra Polónia

17/18 junho Rally Liepaja Terra Letónia

7/8 juho Royal Rally of Scandinavia Terra Suécia

29/30 julho Rally di Roma Capitale Asfalto Itália

19/20 agosto BarumCzech Rally Zlin Asfalto Rep. Checa

7/8 outubro Rally Hungary Asfalto Hungria