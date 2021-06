Europeu de Ralis: Lukyanuk vence ‘Roleta Russa’ na Polónia | AutoSport

O campeão Alexey Lukyanuk regressou ao ERC para averbar mais uma vitória após uma verdadeira “roleta russa” com Nikolay Gryazin e que ficou “resolvida” após a desistência do mais jovem dos pilotos.

Após longa espera e alguns adiamentos, o ERC 2021 teve início na Polónia nas estradas muito rápidas e difíceis em torno de Mikolajki.A série proposta pelo Eurosport apresentou número recorde de inscritos mas os primeiros quilómetros revelaram que ali só dois pilotos podiam lutar pela vitória, os russos Alexey Lukyanuk e Nikolay Gryazin que, apesar de russo, corre com uma licença letã.

Gryazin, ao volante de um VW Polo GTi R5 da SRT, passou ao comando logo na super-especial de abertura e aí se manteve até quase ao final da primeira etapa. O piloto, que disputa em simultâneo este campeonato e o WRC, foi ganhando vantagem sobre a concorrência e o seu mais direto adversário, Lukyanuk, estava já a mais de 40 segundos no final da PE 6. No entanto, o homem da SRT viria a sofrer na classificativa seguinte um furo duplo e ficava fora de prova.

O futuro vencedor da prova assumiu então a dianteira depois de um dia em que se queixou não só da sua ordem de partida, encontrava um percurso mais sujo, bem como da sua falta de ritmo pois estava parado há já muitos meses enquanto o seu rival tem alinhado assiduamente em provas de várias séries e campeonatos. O “Foguete Russo” demorou algum tempo “a aquecer” mas mesmo antes do seu principal adversário desistir já lhe ganhava terreno. Com Gryazin fora de prova, o piloto do Citroën C3 Rally2 pode rodar com maior tranquilidade e controlar o andamento dos seus perseguidores para iniciar a defesa do título conquistado em 2020 da melhor forma.

Representando a Skoda também neste campeonato, Andreas Mikkelsen foi segundo. O norueguês foi outro a se queixar da sua ordem de partida mas cedo se cotou, com o Fabia Rally2 Evo, como o que menos perdia para o duo de pilotos russos na dianteira. Mikkelsen ainda tentou reagir no último dia de competição mas a vantagem entretanto adquirida por Lukyanuk permitiu ao guia e vencedor controlar os ímpetos deste piloto que também confessou nos quilómetros iniciais um ritmo comedido para evitar erros de provas recentes.

Craig Breen também está de volta ao IRC com um Hyundai i20 R5 calçado com os pneus do seu principal patrocinador, MRF. O irlandês chegou a ser segundo na classificativa de abertura mas foi perdendo posições devido a um desempenho menos eficiente da sua viatura até ter que abandonar na PE7 devido à quebra da suspensão. Dessa forma, o lugar mais baixo do pódio passou também a ser disputado por aqueles que eram na altura os melhores pilotos locais.

No final das catorze provas especiais a sorte sorriu a Miko Marczyk num Skoda Fabia Rally2 Evo, a viatura utilizada por sete dos pilotos do top ten. Marczyk apenas esteve por duas vezes no lote dos três pilotos mais rápidos em prova especial mas a sua constância permitiu-lhe ser o “herói” polaco, apesar da já longa distância para os dois pilotos nos lugares mais altos do palanque. Com uma prova um pouco à imagem de Marczyk, o espanhol Nils Solans cortou a meta na quarta posição após a conquista de resultados medianos em classificativas, mas uma regularidade ou ausência de problemas notável.

Atrás de Solans, cerca de 30 segundos separam os concorrentes entre os quinto e nono posto.O húngaro Norbert Herczig foi quinto com um avanço de apenas 1,7 segundos para o espanhol Efren Llarena. Sétimo, o polaco Wojciecj Chuchala, que chegou a discutir o pódio com Marczyk, sofreu com vários problemas na sua viatura e ainda penalizou 1m10s. Oitavo, o francês Yoann Bonato queixou-se bastante do piso escorregadio, o mesmo que o checo Erik Cais, nono apesar de alguns erros com o Ford Fiesta R5 MkII. Piloto habitual no ERC, o polaco Grzegroz Grzyb encerrou o lote dos dez primeiros classificados.

O arranque do novo ano no ERC ficou marcado também pela entrada em vigor de novos regulamentos em vários escalões. No ERC2, após anos marcados pelo domínio dos NR4 e RGT, chegou agora a época dos novos R4 ditarem as leis. A vitória acabou pertencendo ao espanhol Javier Pardo num Suzuki Swift R4, viatura idêntica ao do russo Dmitry Feofanov, segundo. Pelo comando deste escalão bastante disputado também passou o francês Victor Cartier, terceiro com um Toyota Yaris R4.

Bem mais monótono foi o ERC Junior que marcou a estreia das viaturas Rally3, Ford Fiesta, nesta série. O britânico Jon Armstrong foi um folgado vencedor da categoria na frente do estónio Ken Torn que perdeu cerca de 4 minutos logo nos quilómetros iniciais. Pouco competitiva foi também a disputa do ERC3 e ERc3 Junior, escalão em que o finlandês Sami Pajari ditou lei com o seu Ford Fiesta Rally4. O ERC regressa à estrada dentro de duas semanas na Letónia quando, entre 1 e 3 de julho, tiver lugar o Rally Liepaja.



PORTUGUESES COM SORTES DIVERSAS

Os condutores nacionais estiveram representados neste regresso do ERC à atividade e até subiram ao pódio de um dos escalões. Acompanhando o alemão Nick Loof num Ford Fiesta Rally4. O navegador Hugo Magalhães ajudou o seu piloto a ser terceiro no ERC3 Júnior após uma prova em que “aprendemos e divertimos-nos bastante. A nossa classificação nunca foi uma preocupação e só podemos estar muito felizes com este resultado final numa prova tão difícil”.

Na Polónia estiveram também presentes Aloísio Monteiro e Sancho Eiró num Skoda Fabia Rally2 Evo. O piloto confessa que “este não foi o rali que esperávamos mas é natural que assim aconteça após tão grande inatividade. Tivemos uma saída de estrada, que nos retirou alguma confiança, e apostamos então numa toada mais conservadora que nos permitisse concluir a prova. No entanto, fizemos um bom trabalho que esperamos já utilizar na próxima prova, na Letónia”.

CLASSIFICAÇÃO

1º Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov Citroën C3 Rally2 1:48:31.3 2º Andreas Mikkelsen/Ola Floene Skoda Fabia Rally2 Evo + 18.4 3º Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk Skoda Fabia Rally2 Evo + 1:54.7 4º Nils Solans/Marc Marti Skoda Fabia Rally2 Evo + 3:06.2 5º Norbert Herczig/Ramon Ferencz Skoda Fabia Rally2 Evo + 3:44.8 6º Efren Llarena/Sara Fernandez Skoda Fabia Rally2 Evo + 3:46.5 7º Wojciech Chuchala/Sebastian Rozwadowski Skoda Fabia Rally2 Evo + 3:56.0 8º Yoann Bonato/Benjamin Boullod Citroën C3 Rally 2 + 4:11.7 9º Erik Cais/Jindriska Zakova Ford Fiesta R5 MkII + 4:16.6 10º Grzegorz Grzyb/Michal Poradzisz Skoda Fabia Rally2 Evo + 4:43.1

…

37º Aloísio Monteiro/Sancho Eiró Skoda Fabia Rally2 Evo + 17:43.9

…

39º Nick Loof/Hugo Magalhães Ford Fiesta Rally4 + 18:30.5

ERC: 1º Alexey Lukyanuk, 38; 2º Andreas Mikkelsen, 33; 3º Miko Marczyk, 25; 4º Nils Solans, 20; 5º Norbert Herczig, 17. ERC Junior: 1º Jon Armstrong, 39; 2º Ken Torn, 33. ERC3 Junior: 1º Sami Pajari, 40; 2º Norbert Maior, 31; 3º Nick Loof, 26. ERC2: 1º Javier Pardo, 40; 2º Dmitry Feofanov, 30; 3º Victor Cartier, 26. ERC3: 1º Sami Pajari, 40, 2º Mathieu Franceschi,32; 3º Josep Bassas, 26.