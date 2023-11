Europeu de Ralis com… campeonato de pneus | AutoSport

Campeonato da Europa de Ralis vai ter em 2024 um campeonato para fornecedores de pneus.

Aprovado pelo Conselho Mundial, a reunião de Genebra no início deste mês carimbou os regulamentos para o novo Europeu de Ralis para Fornecedores de Pneus para 2024.

Introduzido para reconhecer e incentivar a participação das empresas de pneus no ERC, a forma como os pontos são marcados é abrangida por um novo regulamento, 5.2.2, como se segue: “Um fornecedor de pneus nomeado pode marcar pontos (de acordo com o Art. 3.1.1) com os dois carros Rally2 mais bem colocados registados no ERC (de acordo com o Art. V1a 4.2) e equipados com os seus pneus na classificação final de cada rali. Os carros adicionais equipados pelo mesmo fornecedor não podem marcar pontos nem retirar pontos aos outros carros”.

A criação do Campeonato FIA da Europa de Ralis de 2024 para fornecedores de pneus surgiu na sequência de uma proposta do promotor do ERC, WRC Promoter GmbH, à Comissão de Ralis da FIA.

A Hankook, a Michelin, a MRF e a Pirelli inscreveram-se como parceiros oficiais de pneus do ERC em 2023.