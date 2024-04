Europeu de Ralis arranca na Hungria: mais e melhor

Grandes mudanças, numa grande competição que está a gerar grande expectativa. O Europeu de Ralis 2024 arranca no próximo fim de semana com o V-Híd Rally Hungria.

Agora totalmente em terra e tendo utilizado troços de asfalto no passado, o V-Híd Rally Hungria forma a primeira ronda da temporada de oito eventos do ERC, que também visita Espanha (Gran Canaria), Suécia, Estónia, Itália e República Checa, além de novos eventos no Reino Unido (País de Gales) e na Polónia. Esta é a 72ª temporada do Campeonato da Europa de Ralis, uma série, obviamente, continental, sendo também a 11ª após a fusão entre Europeu de Ralis e o Intercontinental Rally Challenge.

Hayden Paddon é o atual campeão de pilotos, numa competição que volta a ter várias categorias incluídas: O FIA ERC é o principal campeonato, aberto a todos os carros homologados pela FIA nas classes RC2 a RC5, sendo os carros Rally2, obviamente, os que lutam mais à frente.

Segue-se o FIA ERC3, uma espécie de segundo escalão, especificamente para a classe Rally3.

O FIA ERC4 é o terceiro nível do ERC, o primeiro para carros de tração dianteira. Permite carros de Rally4 e Rally5.

O FIA ERC Junior disputa-se para pilotos com idade igual ou inferior a 27 anos em 1 de janeiro de 2024 em carros de Rally4 e Rally5. Este campeonato será disputado em seis das oito rondas.

Depois temos ainda o Europeu de Ralis para equipas sendo que cada equipa pode nomear um máximo de três carros (de todas as categorias), contando os dois carros mais bem colocados de cada equipa. Há ainda uma competição reservada às marcas fornecedoras de pneus: um fornecedor de pneus nomeado pode marcar pontos com os dois carros Rally2 mais bem colocados registados no ERC. Por fim, o Troféu Fiesta Rally3, logicamente para os veículos Ford Fiesta Rally3. Será disputado em cinco das oito rondas.

Quanto às alterações ao calendário, o Rali Serras de Fafe e Felgueiras e o Rali Liepāja foram retirados, regressou o Rali da Estónia e as novidades são o Rali Ceredigion, na Grã-Bretanha, e o Rali da Silésia, na Polónia.

Calendário

A época de 2024 é disputada em oito rondas na Europa Central, do Norte e do Sul.

Data

12/14 abril Rally Hungria (terra)

2/4 maio Rali Islas Canarias (asfalto)

13/15 junho Rali Real da Escandinávia Karlstad (terra)

5/7 julho Rali da Estónia (terra)

26/28 julho Rally di Roma Capitale (asfalto)

16/18 agosto Barum Czech Rally Zlín (asfalto)

30 ago/1 setembro Rali Ceredigion, País de Gales (asfalto)

6/8 outubro Rali Silesia Katowice, Silésia (asfalto)

Quanto à primeira prova, além de contar para ERC, o V-Híd Rally Hungria faz parte dos calendários FIA ERC3, FIA ERC4, FIA Junior ERC e do novo Fiesta Rally3 Trophy para 2024.

Para sublinhar a popularidade cada vez maior do ERC, a série de alimentação estabelecida para o Mundial de Rallys, 52 equipas de 24 países estão inscritos, incluindo 28 Rally2, 17 no Campeonato Junior ERC.

Os quatro parceiros de pneus do ERC, Hankook, Michelin, MRF e Pirelli, disputarão o primeiro Campeonato Europeu de Ralis da FIA para Fornecedores de Pneus.

Estão representados oito fabricantes de carros da categoria de rali da FIA, Citroën, Hyundai, M-Sport-Ford, Opel, Peugeot, Škoda, Toyota e Volkswagen.

Os três grandes regressos ao ERC

Os três primeiros colocados do ERC em 2023, Hayden Paddon, Mārtiņš Sesks e Mads Østberg, estão de volta à procura de mais sucesso no campeonato europeu.

O atual campeão Paddon, embarca para a sua 19ª temporada com o co-piloto John Kennard, assinou novamente com a BRC Racing Team equipada com Pirelli para guiar um Hyundai i20 N Rally2: “John e eu teremos alvos pintados em nossas costas com outros competidores que se vão esforçar para nos vencer. Esperamos uma luta mais difícil este ano, mas o John e eu tentaremos melhorar nosso desempenho em alguns dos eventos que teremos experiência agora – será um ano emocionante”, disse Paddon.

Enquanto o letão Sesks continua a sua parceria com a MRF Tyres, trocou do Škoda Fabia RS Rally2 que usou para conquistar duas vitórias em 2023 para um novo Toyota GR Yaris Rally2: “Haverá uma curva de aprendizagem à medida que a equipa se familiariza com o novo carro, e prevemos desafios adicionais, como o aumento dos troços em asfalto ao longo da temporada”, disse Sesks. “No entanto, estamos comprometidos com uma preparação minuciosa e trabalho árduo para garantir uma temporada forte, aprendendo e evoluindo continuamente ao longo do caminho.”

A TRT Racing Team do norueguês Østberg irá equipar-se com pneus Michelin no seu Citroën C3 Rally2. Depois de vencer a temporada do Rally da Hungria em 2023, o ex-vencedor do WRC espera levar esse impulso até 2024: “Adorei o ERC do ano passado, é um grande campeonato, mas o nível de competição é muito forte”, disse Østberg. “Não são apenas dois ou três pilotos lutando pela vitória, mas podem ser até 10 pilotos a fazê-lo, pelo que é um campeonato incrível com uma cobertura televisiva muito boa. Estou muito feliz por participar novamente.”

Mas não são apenas Paddon, Sesks e Østberg na busca pelo sucesso do ERC. Jon Armstrong, o herói húngaro Miklós ‘Mixi’ Csomós, Mathieu Franceschi, Mikko Heikkilä, Efrén Llarena, Andrea Mabellini, Miko Marczyk, Filip Mareš (abaixo), Simone Temestini e Simon Wagner estão entre os outros pilotos que deverão correr na frente no V-Híd Rally Hungria.