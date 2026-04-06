Europeu de Ralis arranca em Espanha com lista de 53 equipas no Rally Sierra Morena

A nova temporada do Campeonato da Europa de Ralis (ERC) vai começar em Espanha com uma lista de inscritos de 53 equipas para o 43º Rally Sierra Morena – Córdoba Património da Humanidade, prova marcada para 17 a 19 de abril e primeira de sete rondas do calendário de 2026. A ronda inaugural confirma o crescimento competitivo do campeonato, com 30 equipas inscritas em ERC1 com carros Rally2, 17 em ERC3 e seis em ERC4.

Mais concorrência no arranque da época

De acordo com a lista divulgada pelo promotor, o ERC1 regista mais uma equipa face a 2025, enquanto o ERC3 atinge um máximo de 17 concorrentes, mais seis do que no ano passado. Já o ERC4 será disputado por seis equipas, ao passo que o ERC Fiesta Rally3 Trophy reúne 10 inscritos, depois de ter contado com sete participantes na prova espanhola de 2025.

A lista de inscritos integra ainda representantes de 20 nacionalidades e nove concorrentes não prioritários, espelhando o alcance internacional da competição. Em Córdoba estarão também várias marcas de referência no topo da modalidade, com carros Rally2 da Citroën, Ford, Hyundai, Lancia, Škoda e Toyota.

Marczyk lidera pelotão de campeões

O campeão em título, Miko Marczyk, encabeça a lista de inscritos ao volante de um Škoda Fabia RS Rally2. Entre os nomes em destaque surgem ainda vários campeões nacionais, como William Creighton, da Grã-Bretanha, Gábor Német, da Hungria, Giandomenico Basso, de Itália, Jakub Matulka, da Polónia, Simone Tempestini, da Roménia, e José Antonio Suárez, de Espanha.

A prova espanhola servirá também de arranque para campanhas completas de pilotos como Callum Devine, Róbert Kolčák, Benjamin Korhola e Isak Reiersen. Ao mesmo tempo, Andrei Gîrtofan e Pierre Ragues surgem como estreantes no ERC, enquanto Piotr Krotoszyński regressa depois de participações parciais em 2025.

Novas apostas e mudanças de categoria

Entre as principais novidades, Philip Allen troca a Škoda pela Toyota para 2026, Andrea Mabellini estreia-se com as cores da Lancia Corse HF e Erik Cais regressa à Team MRF Tyres. Também Teemu Suninen, Marco Bulacia e Fabrizio Zaldivar transitam para o ERC depois de passagens pelo Campeonato do Mundo de Ralis.

No ERC3, Hubert Kowalczk avança como um dos candidatos ao título depois do segundo lugar em 2025, enquanto Alexandra Teslovan fará história como a primeira mulher a competir nesta categoria desde a introdução do regulamento exclusivo para Rally3, em 2022. Já no ERC4, os italianos Francesco Dei Ceci e Tommaso Sandrin regressam a Córdoba em Lancia Ypsilon Rally4, numa categoria que volta a afirmar-se como plataforma de lançamento para jovens talentos.

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