Europeu de Ralis arranca em abril: sete provas, entre elas, Portugal…

O Campeonato Europeu de Ralis (ERC) de 2026 contará com sete rondas, iniciando-se entre 17 e 19 de Abril com o 43º Rali da Andaluzia – Sierra Morena – Córdoba Património Mundial. A prova espanhola, totalmente em asfalto, substitui o Rali da Hungria como abertura da temporada, após a federação húngara (MNASZ) confirmar a impossibilidade de realizar o evento devido a problemas internos.

O calendário revisto mantém o Rali Cinco Cidades Norte de Portugal como prova de encerramento – ex-Serras de Fafe – agora agendado para 23 a 25 de Outubro, em vez das datas inicialmente previstas para 9 a 11 do mesmo mês.

Iain Campbell, responsável pelo ERC, destacou que “começar a 73ª temporada na histórica cidade de Córdoba é uma perspetiva entusiasmante e um palco ideal para o campeonato, concorrentes e parceiros”. O dirigente sublinhou ainda que, apesar da ausência da Hungria, o foco passa por consolidar um formato de sete rondas em 2026, com vista a regressar ao modelo de oito provas em 2027.

Os concorrentes das categorias ERC1, ERC3, ERC4, Master ERC, Equipas e Fornecedores de Pneus contabilizarão as suas seis melhores pontuações, enquanto os pilotos do Junior ERC continuarão a contar cinco resultados em seis.

O calendário da ERC Fiesta Rally3 Trophy foi ajustado, com o Barum Czech Rally Zlín a substituir a Hungria num conjunto de cinco provas – incluindo Andaluzia, Escandinávia, Roma Capitale e Polónia.