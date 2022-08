Espanha recebe última prova do Europeu de Ralis 2022 | AutoSport

O Rally RACC Catalunya-Costa Daurada foi confirmado como oitava e última ronda do Europeu de Ralis deste ano. Num ‘cruzamento’ nada habitual, as estrelas em ascensão do ERC misturam-se com os pilotos do Mundial de Ralis.

A prova de asfalto preenche a data deixada pendente quando o calendário de 2022 foi anunciado e tem lugar de 20 a 22 de outubro.

A prova tem dois dias e inclui 14 troços num total de 240,60 km. Será o rali do ERC mais longo da época e termina com os 24,40 km da El Montmell, como Power Stage no sábado à tarde.

Contudo, enquanto a ronda da ERC terá lugar no mesmo fim-de-semana que o WRC, decorrerá como um evento separado ao abrigo dos regulamentos do ERC.

Para o presidente do RACC, Josep Mateu: “Este rali terá um impacto mais forte do que nunca. Será perfeito para os adeptos, uma vez que testemunham os dois maiores campeonatos de ralis do mundo no mesmo evento”.