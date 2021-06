ERC3 Júnior, Hugo Magalhães no pódio: “aprendemos e divertimos-nos bastante | AutoSport

Os condutores nacionais estiveram representados neste regresso do ERC à atividade e até subiram ao pódio de um dos escalões. Acompanhando o alemão Nick Loof num Ford Fiesta Rally4.

O navegador Hugo Magalhães ajudou o seu piloto a ser terceiro no ERC3 Júnior após uma prova em que “aprendemos e divertimos-nos bastante. A nossa classificação nunca foi uma preocupação e só podemos estar muito felizes com este resultado final numa prova tão difícil”.