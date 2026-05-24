ERC Suécia: Jaspar Vaher despista-se e perde liderança para Teemu Suninen
O estónio Jaspar Vaher, estreante na categoria principal pelo programa de jovens talentos da Toyota, perdeu hoje a liderança do Rali da Escandinávia, pontuável para o ERC, após sofrer um aparatoso despiste na décima segunda especial da prova sueca.
O jovem prodígio detinha uma vantagem confortável de 9,7 segundos depois de vencer o troço anterior. Contudo, ao quilómetro 9,9 da classificativa de Ängebäckstorp, o seu Toyota GR Yaris Rally2 entrou em pião a alta velocidade, colidindo contra as árvores. Apesar dos danos severos na frente e na traseira do veículo, a equipa médica confirmou que Vaher e o copiloto Rait Jansen saíram ilesos.
Embora tenham conseguido concluir a especial, o atraso retirou-os da frente. Contudo, a sua exibição deixou uma forte impressão no mundo dos ralis. Beneficiando do incidente, o finlandês Teemu Suninen assumiu o comando do evento em terra rápida, detendo uma curta margem de 4,8 segundos sobre Mikko Heikkilä, a quatro especiais do fim.
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