ERC, Sierra Morena: domínio total de José Antonio Suarez

O Campeonato Europeu de Ralis (ERC) 2026 teve o seu início na Andaluzia, com José Antonio Suarez a dominar o Rali Sierra Morena, disputado em asfalto nos arredores de Córdoba. O piloto do Skoda Fabia RS Rally2 liderou a prova desde as primeiras classificativas convencionais, terminando com uma vantagem de cerca de 20 segundos.

A prova, integrada no supercampeonato espanhol, destacou os pilotos “da casa”.

Ivan Ares, ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2, alcançou o segundo lugar, graças à consistência nos tempos.

O piloto galego lidera agora o competitivo supercampeonato espanhol. Álvaro Muñiz, segundo após a primeira etapa, perdeu terreno devido a um erro e problemas no seu Skoda Fabia RS Rally2.

O finlandês Teemu Suninen, também num Skoda Fabia RS Rally2, completou o pódio, beneficiando da penalização de 10 segundos imposta a Giandomenico Basso. O veterano italiano, em viatura idêntica, foi o melhor no campeonato ERC Masters. José Cagiao Sueiras (Citroën C3 Rally2) e Andrea Mabellini (Lancia Ypsilon Rally2 HF), vencedor da Power Stage, seguiram-se na classificação.

Lucas Zelenski (Renault Clio Rally3) venceu no seu agrupamento, enquanto Aatu Hakalehto (Lancia Ypsilon Rally4 HF) foi o melhor no ERC4, com uma vantagem considerável. O ERC 2026 regressa à estrada de 22 a 24 de maio para o Rali da Escandinávia, na Suécia.

João Faria