ERC, regras dos pneus com alterações: razão, controlo de custos | AutoSport

O Promotor do ERC e a FIA fizeram alterações significativas aos regulamentos de pneus do Europeu de Ralis da FIA como parte de medidas para controlar a utilização e o custo dos pneus, ao mesmo tempo que se pretende manter a paridade.

A partir de 2023, todas as empresas de pneus nomeadas pela FIA que fornecem pneus aos concorrentes ERC1, que participam com um Rally2 ou Rally2 Kit, terão de seguir um novo conjunto de regras.

Apenas os tipos de pneus especificados na lista publicada pela FIA estão autorizados para utilização e é dever dos fornecedores de pneus manter uma lista atualizada de códigos de barras e tipos de pneus correspondentes, incluindo o composto.

Esta lista deve ser fornecida ao Delegado Técnico da FIA antes da conclusão das verificações de cada evento.

O Delegado Técnico da FIA pode atribuir ou proibir a utilização de certos números de códigos de barras por certos concorrentes e também pode selecionar pneus novos ou usados para uma análise comparativa com amostras de referência submetidas à FIA.

Para as rondas de asfalto do ERC, cada fornecedor de pneus nomeado pela FIA pode designar na lista publicada pela FIA uma especificação de pneu seco fornecido em três compostos mas com o mesmo padrão. Além disso, cada fornecedor de pneus indicado pela FIA pode designar na lista publicada pela FIA uma especificação de pneu para piso molhado.

Exatamente a mesma coisa para as provas de terra. Nas rondas de terra do ERC, cada fornecedor de pneu nomeado pela FIA pode designar na lista publicada pela FIA uma especificação de pneu de terra fornecido em três compostos, mas com o mesmo padrão.

Cada fornecedor tem o direito de substituir um pneu de asfalto e um pneu de terra ao longo da temporada, no entendimento de que qualquer decisão de substituição de um pneu é irreversível e deve ser notificada com um mês de antecedência.

As alterações aos regulamentos sobre pneus garantirão que os tipos de pneus oferecidos pelos fornecedores aos concorrentes estejam disponíveis a todos os concorrentes, e sejam idênticos. E ao restringir o número de compostos a uma quantidade razoável para cobrir todas as condições, o custo de competir também pode ser gerido.