ERC: Rally Serras de Fafe volta a abrir o Europeu de Ralis em 2023 | AutoSport

Tal como sucedeu o ano passado, o Rally Serras de Fafe (10/12 março) volta a ser a prova de abertura do Campeonato da Europa de Ralis 2023 (ERC), confirmou, esta sexta-feira, a empresa promotora do campeonato, que deu a conhecer a nova ‘geografia’ da competição, surgindo como principais novidades do calendário as entradas de uma prova na Suécia e o Rali da Hungria.

O rali organizado pelo Demoporto (Clube de Desportos Motorizados do Porto) continuará, como na edição anterior, a utilizar classificativas em piso de terra e com o seu centro nevrálgico na cidade de Fafe: “Neste momento, a estrutura do rali, que deve incluir todos os concelhos que foram nossos parceiros nas edições anteriores, ainda está a ser delineada, mas iremos implementar pequenas alterações, nada de significativo, com o duplo objetivo de tornar a prova mais competitiva e compacta”, refere Carlos Cruz, diretor-geral da organização.

Com oito provas, o Europeu’2023 incluirá pela primeira vez, desde que foi adotado o atual formato, um rali na Suécia [Rally da Escandinávia], na região de Varmland, mas sem… neve, pois será disputado em pleno verão. E depois de um ano de interregno verifica-se o regresso do Rally da Hungria, em piso de asfalto, para o encerramento da temporada.

De resto, o calendário mantém os habituais ralis nas Ilhas Canárias, em Espanha, na Polónia, na Letónia, em Roma e ainda na República Checa (Barum).

Face ao calendário do ano passado, sai o Rali dos Açores, as Canárias passam a ser a segunda prova da competição, o Rally da Escandinávia, como referido, é no verão e portanto em terra, sem neve, ou pelo menos deve ser, porque no S. Pedro, ‘ninguém’ manda, sendo este ano o Rali da Hungria a última prova do ano, depois deste ano de 2022 ter sido o Rali da Catalunha.

Todas as provas receberão as categorias ERC, ERC3 e ERC4, enquanto a ERC Júnior apenas não integra os ralis de Serras de Fafe e das Ilhas Canárias.

Calendário do ERC’2023

10-12 março Rally Serras de Fafe

05-06 maio Rally das Ilhas Canárias

20-21 maio Rally da Polónia

17-18 junho Rally da Letónia

07-08 julho Rally da Escandinávia

29-30 julho Rally de Roma

19-20 agosto Rally Barum

07-08 outubro Rally da Hungria