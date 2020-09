ERC, Rally Montelongo Fafe: Plantel de luxo

As principais estrelas do campeonato já formalizaram a sua inscrição, como Lukyanuk, Solberg, Breen, Munster e Lindholm, entre vários outros

Já começou a contagem decrescente para o Rally Fafe Montelongo (2/4 outubro), terceira prova do FIA ERC (European Rally Championship) e a pouco mais de uma semana do arranque pode já dizer-se que está garantida a participação de um plantel de luxo.

Os três primeiros classificados do Europeu, Alexey Lukyanuk (Citroen C3), Oliver Solberg (VW Polo GTI) e Craig Breen (Hyundai i20) figuram entre os inscritos, aos quais se juntam outros nomes de primeiro plano do Europeu da presente temporada, como Gregoire Munster (Hyundai i20), Emil Lindholm (Skoda Fabia) ou espanhol Efren Llarena (Citroen C3).

A Miko Marczyk (Skoda Fabia) e Dominique Dinkel (Skoda Fabia), outros dos animadores do campeonato, haverá que acrescentar ainda o francês Yoann Bonato (Citroen C3), recente vencedor do Rali Mont Blanc, do Campeonato de França, que é um reconhecido especialista em provas de asfalto e promete ser um dos candidatos à discussão dos primeiros lugares . Ainda por fechar, a lista de inscritos deverá somar quase quatro dezenas de equipas, a maioria estrangeiras.

Entre os pilotos portugueses, o destaque vai para João Barros (Citroen C3), que terá oportunidade de medir forças com os pilotos do segundo campeonato mais importante da FIA nas classificativas de asfalto da região de Fafe e de Vieira do Minho.

Na estreia da região do Minho (Fafe e Vieira do Minho) no Europeu de Ralis, esta edição do “Fafe Montelongo”, organizada pelo Demoporto, será ainda pontuável no Campeonato Norte de Ralis e no Campeonato de Portugal de Clássicos de Ralis.