ERC, Rally Fafe Montelongo: Como acompanhar o rali “ao vivo” em casa

Com fortes restrições ditadas pela Autoridade de Saúde nacional – acesso vedado ao Parque de Assistência e às classificativas do rali – e um boletim meteorológico que continua a prever chuva persistente nas regiões de Fafe e de Vieira do Minho entre a próxima quinta-feira e domingo, os espetadores entusiastas dos ralis encontram várias razões para não viajar até Fafe este fim de semana. É que podem acompanhar, a par e passo, o Rally Fafe Montelongo (2/4 outubro) em casa, sem perder pitada da terceira prova do Europeu.

A organização do rali, em conjunto com o promotor, Eurosport Events, vai proporcionar toda a informação em tempo real do que se passa na estrada, a nível competitivo e não só, em diferentes plataformas.

Na sexta-feira (2 outubro), os diretos da terceira prova do Europeu têm início com a transmissão da conferência de imprensa de antevisão da prova, às 19h30, no Facebook e no YouTube, em que estarão presentes alguns dos principais protagonistas do Europeu.

No sábado, haverá live streaming, no Facebook e no YouTube, da PEC 2 – Anjos 1 (14,13 km), a partir das 10h00, seguindo-sea PEC 6 – Queimadela/Travassós 2 (10,88 km), às 14h00, e o reagrupamento no final do dia, às 18h05.

No domingo também serão feitas transmissões diretas da PEC 11 – Monte 1 (11,72 km), às 10h00, e da PEC 18 – Guilhofrei 3 (10,73 km), às 17h25, também no Facebook e no YouTube.

A transmissão em direto incluirá imagens captadas a partir de helicóptero e ainda a reportagem, no final das referidas classificativas, dos repórteres Julian Poter e Chris Rawes que registarão as reações dos principais pilotos.

Haverá ainda destaques diários tanto no Eurosport como no Eurosport Player, bem como diversos vídeos, antes, durante e no final do rali, no fiaerc.com e no YouTube. O Eurosport Portugal transmitirá, no sábado, um resumo (30 minutos) do primeiro dia do rali, a partir das 22 horas, o mesmo sucedendo no domingo, agora com as imagens da segunda etapa e do pódio final, entre as 23h00 e as 24h00.