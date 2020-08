ERC, Rally Liepaja: Vitória dominadora de Oliver Solberg

Oliver Solberg e Aaron Johnston (Volkswagen Polo GTI R5) venceram a segunda prova do Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC), o Rali da Letónia. A dupla do carro alemão liderou desde o início, terminando com uma vantagem de 20s para Mads Østberg /Torstein Eriksen (Citroen C3 R5). A completar o pódio ficaram Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroen C3 R5) a mais de 30s dos vencedores.

Depois de um primeiro dia onde venceram duas especiais, Solberg e Johnston conseguiram terminar na frente, com uma vantagem de cerca de 10s para Mads Østberg /Torstein Eriksen (Citroen C3 R5), que vieram à Letónia preparar o retorno do WRC. Neste último dia de rali, apenas o sueco e o norueguês venceram especiais, com a dupla do VW a vencer quatro das seis.

No terceiro lugar, Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroen C3 R5) nunca conseguiram chegar perto dos seus adversários, contentando-se com a terceira posição.

No ERC2, a vitória ficou para Tibor Érdi Jun. e Szabolcs Kovács em Mitsubishi Lancer Evo X. No ERC3, Ken Torn e Kauri Pannas levaram o Ford Fiesta Rally4 à vitória na segunda ronda do FIA ERC.

A próxima prova do Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC) é o Rali dos Açores, de 17 a 19 de setembro – CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS.