ERC/Rally Islas Canarias: Triunfo de Fourmaux, título de Lukyanuk

Alexey Lukynauk assegurou o título, Adrien Fourmaux triunfou na prova. Oliver Solberg bateu Gregoire Munster na luta pelo título do ERC1 Junior e arrecadou 100.000 euros…

Não era fácil a tarefa de Oliver Solberg face a Alexey Lukyanuk na luta pelo título principal, e isso cedo ficou claro quando os dois candidatos andaram por posições bem atrasadas logo no chuvoso primeiro dia de prova. Com ritmo de WRC, Adrien Fourmaux acabou por vencer uma prova que inicialmente foi dominada pelos pilotos locais, na luta pelo ‘seu’ campeonato.

Contudo, o jovem francês foi-se chegando à frente e terminou em grande estilo na sua estreia no Rali das Canárias, obtendo a sua primeira vitória absoluta no Europeu de Ralis. O francês chegou a distar quase 30 segundos da frente, mas foi recuperando e terminou o primeiro dia de prova já em ‘cima’ do líder, Ivan Ares (Hyundai i20 R5). No arranque da derradeira manhã de rali, o francês passou de imediato para a frente. Contudo, Nils Solans, que tinha perdido a liderança para Ivan Ares na penúltima especial de sexta-feira, regressou ao comando da prova na PE11 mas logo a seguir teve azar pois furou duas vezes, e só com um pneu sobressalente, caiu para 15º, sendo depois excluído da prova por rodar em ligação apenas com três pneus cheios. Com uma vantagem de mais de 30s, Fourmaux venceu facilmente com o seu Ford Fiesta R5 MkII, na frente de Yoann Bonato.

Ares terminou na terceira posição, na frente de Oliver Solberg, José Suárez, Andreas Mikkelsen e o novo campeão, Alexey Lukyanuk. Mikkelsen caiu na classificação quando decidiu arriscar com pneus de seco à chuva, no 1º dia, Callum Devine, Miko Marczyk, Luis Monzón, Craig Breen, Surhayen Pernía, Marijan Griebel, Simone Tempestini e Enrique Cruz completaram a lista de pilotos que pontuaram

Com estes resultados, e apesar de ter desistido no primeiro dia devido a acidente, Pepe Lopez sagrou-se campeão espanhol.

Embora não precisasse de ganhar para conquistar o seu terceiro título ERC2, o húngaro Tibor Érdi Jr. venceu a prova na categoria. Andrea Mabellini, venceu a Taça Abarth Rally, depois de problemas de travões terem dificultado o seu trabalho na primeira etapa.

Na ERC3/ERC3 Junior, depois de ter tido um avanço de quatro minutos, Pep Bassas teve problemas de sobreaquecimento do motor do seu Peugeot, 208 Rally4, e ‘ofereceu’ o triunfo a Ken Torn, que alcançou mais um triunfo no seu Ford Fiesta Rally4. O estónio terminou a época como vencedor dos título de ERC3/ERC3 Junior.

Quanto às duas duplas portuguesas, Pedro Almeida e Hugo Magalhães (Peugeot 208 Rally4) ficaram de fora no início do segundo dia, pois não foram autorizados a partir devido a danos estruturais no carro, enquanto José Paula e Valter Cardoso (Peugeot 208 T16) ficaram pelo caminho no segundo dia devido a problemas com a bomba de gasolina do carro francês, quando eram 43º da geral.

Classificação

1 Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul Ford Fiesta R5 MkII 2h12m21.2s

2 Yoann Bonato/Benjamin Boulloud Citroën C3 R5 +25.0s

3 Iván Ares/David Vázquez Hyundai i20 R5 +55.6s

4 Oliver Solberg/Aaron Johnston Volkswagen Polo GTI R5 +1m17.4s

5 José Suárez/Alberto Iglesias Škoda Fabia Rally2 Evo +1m39.1s

6 Andreas Mikkelsen/Anders Jæger-Amland Škoda Fabia Rally2

evo +1m48.8s

7 Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov Citroën C3 R5 +2m10.6s

8 Callum Devine/James Fulton Hyundai i20 R5 +2m25.7s

9 Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk Škoda Fabia Rally2 Evo +2m32.1s

10 Luis Monzón/José Carlos Déniz Citroën C3 R5 +2m32.4s

11 Craig Breen/Paul Nagle Hyundai i20 R5 +2m33.0s

12 Surhayen Pernía/Eduardo Gonzalez Hyundai i20 R5 +2m34.1s

13 Marijan Griebel/Pirmin Winklhofer Citroën C3 R5 +3m01.0s

14 Simone Tempestini/Sergiu Itu Citroën C3 R5 +3m30.3s

15 Enrique Cruz/Yeray Mujica Ford Fiesta R5 MkII +3m38.9s