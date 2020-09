ERC, Rally Fafe Montelongo: Multiplicam-se os testes

A três dias do início do Rally Fafe Montelongo (2/4 outubro), terceira prova do FIA ERC (European Rally Championship), as equipas inscritas continuam a trabalhar no “duro” e esta quarta-feira multiplicaram-se os testes por diferentes classificativas do concelho, com o destaque a pertencer ao atual líder do Campeonato, Alexey Lukyanuk. O piloto russo e a sua equipa, a francesa Sainteloc Junior Team, quiseram testar, à semelhança do que fizera o seu rival Oliver Solberg na passada segunda-feira, o Citroen C3 em situação de “chuva”. E para isso seguiram os passos do jovem sueco, pedindo ajuda aos bombeiros de Fafe que disponibilizaram um camião cisterna para molhar a estrada na zona de Lagoa.

As previsões metorológicas para a prova organizada pelo Demoporto continuam a indicar a ocorrência de chuva, agora com maior incidência para domingo, último dia de rali, daí o interesse dos principais protagonistas do Europeu em testar as suas “máquinas” no asfalto molhado da região.

Esta quarta-feira foi, também, o dia de testes oficiais no troço de Pena de Galo, num dia tão solarengo quanto animado pelo roncar dos motores. Ao fim da tarde, no centro da cidade de Fafe – porque era dia de feira semanal e houve que esperar pelo seu termo – começou a ser montado o Parque de Assistência, na Praça das Comunidades. O dia de quinta-feira e a manhã de sexta estão reservados aos reconhecimentos por parte dos pilotos, que na tarde daquela último dia fazem o habitual shakedown, sendo que não haverá classificativa de qualificação.

A prova sai para a estrada na manhã de sábado, pelas 8h30, para terminar, cumpridas as primeiras 9 classificativas, às 19h25. No domingo, a partir das 8h30, os pilotos voltam à estrada para mais 9 provas especiais de classificação ao cronómetro, terminando o rali pelas 19h30.