ERC, Rally Fafe Montelongo: João Barros terminou em 13º

João Barros e Jorge Henriques (Citroën C3 R5) bem tentaram, mas terminaram o Rally Fafe Montelongo na 13ª posição da geral. Foram, naturalmente, os melhores portugueses em prova, mas numa prova tão difícil devido às condições atmosféricas, com muita incerteza em termos de escolhas de pneus, isso dificultou um pouco mais a vida à dupla pois não só tem menos experiência com o carro que agora guia, como também tem bem menos ritmo que a maioria dos adversários com R5. Por isso, um bom rali, sem arriscar demasiado, especialmente no segundo dia em que a chuva incomodou bem mais: “Muita diversão dentro do carro. Aqui e ali tivemos alguns ‘momentos’, mas mantivemos o carro na estrada. Tentámos fazer o nosso melhor, por vezes estivemos mais próximos dos nossos rivais. Já tenho melhores sensações com o carro, mas houve vezes que tivemos pneus errados nos troços. Repito, divertimo-nos muito dentro do carro. Foi um prazer estar aqui”, disse.