ERC, Rally Fafe Montelongo com 38 inscritos, 23 são R5…

Há seis pilotos portugueses, três dos quais na categoria principal, Aloísio Monteiro, João Barros e José Paula, a que se juntam Pedro Almeida, Mário Castro e Manuel Pereira na classe RC4.

São 38 as equipasinscritas no Rally Fafe Montelongo (2/4 outubro), terceiraprova do FIA ERC (European Rally Championship), numaexcelentelista, tanto emquantidadecomoemqualidade, e da qual fazemparte seis pilotosportugueses.

Os principais protagonistas do Europeu não faltam à “chamada” para este duelo que se antevê empolgante nas estradas de asfalto de Fafe e de Vieira do Minho.

“Olhando aos tempos conturbados que hoje se vivem no mundo, como consequência da Covid-19, é uma excelente lista de inscritos e constitui uma espécie de recompensa para todo o trabalho e empenho na montagem desta prova em menos de um mês e meio. Acredito que vai correr tudo bem, pelo menos estamos a fazer todos os possíveis para que não surjam contratempos. A segurança, designadamente ao nível da saúde de todos, por causa da Covid-19, é sempre uma preocupação, mas foi desenhado um plano de contingência muito completo para que os intervenientes na prova possam sentir-se tranquilos e confiantes”, disse Carlos Cruz, presidente do Demoporto- Clube de Desportos Motorizados do Porto, organizador da prova.

O russo Alexey Lukyanuk (Citroen C3), o sueco Oliver Solberg (VW Polo GTI) e o irlandês Craig Breen (Hyundai i20), atuais primeiros classificados do Europeu, surgem como principais candidatos à discussão da vitória em Fafe, numa terceira prova da época que contará com nada menos de 23 carros da categoria R5.

Entre os portugueses, destaque, na categoria rainha (RC2), para o regresso de Aloísio Monteiro (Skoda Fabia) a este campeonato, num rali em que vai medir forças com os seus compatriotas João Barros (Citroen C3) e ainda José Paula (Peugeot 208 T16). Pedro Almeida (Peugeot 208 R4), Mário Castro (Ford Fiesta R2) e Manuel Pereira (Peugeot 208 R2), todos na Classe RC4, completam as cores nacionais nesta estreia do Europeu nas regiões de Fafe e de Vieira do Minho.