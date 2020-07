ERC, Rally di Roma, Pedro Almeida: “Temos um árduo trabalho pela frente”

Pedro Almeida e Hugo Magalhães partiram com o objetivo de na prova do Europeu aquilatar do andamento do Peugeot 208 Rally4 e evoluir, mas acabaram por sair de Roma com muito por fazer. “Quase não conseguimos fazer uma classificativa de forma limpa, mas o que retiramos dessas – e das poucas em que conseguimos imprimir ritmo – é que temos um árduo trabalho pela frente”, começou por dizer Pedro Almeida.



“Os indicadores dão-nos a certeza que estamos a melhorar o ritmo e nesse sentido a evoluir positivamente, mas mesmo assim ainda a um passo de estar onde queremos”. O piloto reforçou a importância da participação em Roma na melhoria deste trabalho. “Aqui estão pilotos com mais experiência que nós, e é com esta exigência para andar no ritmo imposto, que vamos conseguir conquistar as nossas metas. Esta semana de Europeu deu-nos perspetivas nesse sentido”.



O Rally de Roma não foi feliz para equipa famalicense. “Tivemos problemas que nos forçaram a abandonar no sábado, com uma fuga no deposito de combustível e os gases retiraram-me concentração e capacidade de condução em condições de segurança. No domingo foram problemas elétricos a deixarem-nos os cabelos em pé”.

A juventude do carro é um dos fatores para o conjunto de dificuldades mas Pedro Almeida está consciente de que há muito trabalho pela frente, “e isso é nisso que nos queremos concentrar nesta altura”.

A prova do ERC3 Junior acabou por ter como vencedor o estónio Ken Torn, posição ganha na última classificativa, depois de acidente da dupla nacional Pedro Antunes/Pedro Alves. “Queremos deixar aqui uma palavra final ao Pedro Antunes e ao Pedro Alves que fizeram um rali fantástico e mereciam vencer. Nem sempre o desporto premeia quem é melhor, mas são um bom exemplo de que nós portugueses podemos competir e estar ao nível dos melhores da Europa, e que é para isso que todos trabalhamos”.

A próxima prova de Pedro Almeida e Hugo Magalhães é o Rali da Madeira, no inicio do mês de agosto.