ERC/Rally di Roma: duelo italiano entre Andrea Crugnola e Giandomenico Basso | AutoSport

Andrea Crugnola (Hyundai i20 R5) lidera o Rali de Roma, terceira prova Europeu de Ralis da FIA, e tem 2,5s de vantagem face a Giandomenico Basso (Skoda Fabia Rally2 evo).

Alexey Lukyanuk e Alexey Arnautov (Citroën C3 R5) são terceiros a 11.8s.

Após quatro troços, o piloto da Hyundai Rally Team Itália lidera na frente do bicampeão do ERC, Giandomenico Basso, e do líder do ERC, Alexey Lukyanuk.

Na PE1, Rocca di Cave 1 (7,25 km), Nikolay Gryazin, forte candidato à vitória, perdeu mais de dois minutos devido a um furo após ter batido numa pedra. Giandomenico Basso e Andrea Crugnola foram os mais rápidos, com o primeiro a ficar com uma vantagem de 1.1s.

Em terceiro lugar, Andreas Mikkelsen, mas Yoann Bonato atrasou-se.

Na PE2, Rocca Santo Stefano 1 (19,70 km) Andrea Crugnola assumiu a liderança do evento, 3.3s na frente de Giandomenico Basso, seu rival no Campeonato Italiano de Ralis.

Atrás dos pilotos locais, Alexey Lukyanuk, a 10.9s, isto depois de Andreas Mikkelsen ter batido em algo e danificado a suspensão do seu Skoda, caindo para o 12º lugar. Nil Solans, um candidato ao pódio final, saiu de estrada e abandonou. No ERC3, Florian Bernardi assumiu a liderança à frente do espanhol Josep Bassas. O anterior líder, Jean-Bapsite Franceschi caiu para o terceiro lugar.

Na PE3, Giandomenico Basso retirou oito décimos ao avanço de Andrea Crugnola, que se manteve na liderança. Atrás dos dois italianos, Alexey Lukyanuk continuava a ser o melhor dos outros. Andreas Mikkelsen era 11º, Craig Breen 12º, depois de na PE2 ter batido em pedras que estavam na estrada e perdido muito tempo.

Aloísio Monteiro e Sancho Eiró (Skoda Fabia Rally2) são 38º, enquanto Nick Loof e Hugo Magalhães (Ford Fiesta Rally4) são quintos do ERC3 Junior, oitavos do ERC3.

