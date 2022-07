ERC/Rally di Roma Capitale: Espanhóis à procura do título, italianos da vitória | AutoSport

Realiza-se este fim de semana o Rally di Roma Capitale, sexta de oito provas do Europeu de Ralis, uma competição que arrancou em Portugal, com os ralis Serras de Fafe e Açores, e que tem no comando da competição o espanhol Efren Llarena, com 116 pontos, mais 46 que o seu compatriota, Nil Solans, que tem menos uma prova realizada.

Llarena vai para Roma concentrado em manter a liderança do campeonato, agora que a série regressa ao asfalto.

Após dois ralis de terra de alta velocidade na Polónia e na Letónia, a série regressa ao asfalto pela primeira vez desde as Canárias em maio. Aí, Llarena terminou em segundo lugar na geral atrás de Nil Solans – o seu adversário mais próximo no título.

Solans irá guiar um Hyundai i20 N Rally2 e precisa de um resultado forte para manter vivas as suas esperanças. Para Llarena, resultados sólidos nos três ralis finais quase lhe garantem o título, pelo que o foco do jovem de 27 anos continua a ser manter os Solans à distância.

“Ainda há muitos pontos disponíveis”, afirmou o piloto do Rally Fabia Rally2. “Vamos tentar fazer o nosso melhor em Roma e penso que precisamos de continuar a ver o que Nil Solans está a fazer.

“A nossa prioridade é terminar o rali com a mesma vantagem que temos agora no campeonato. Com certeza, sempre tivemos um bom pressentimento neste rali e estamos realmente otimistas e totalmente motivados. O melhor para nós é que temos rodado muito com o carro e com os pneus no asfalto. O Rally Islas Canarias foi bom para nós, mas temos feito muito trabalho desde então”, acrescentou.

Um grande número de esperanças italianas estará presente, naturalmente. Entre eles o duas vezes campeão do ERC e duas vezes vencedor do Rally di Roma Capitale, Giandomenico Basso, num Hyundai, bem como o segundo classificado do ano passado, Andrea Crugnola, num Citroën C3 Rally2.

O ‘pelotão’ MRF, liderado por Llarena tem uma formação de cinco elementos nos Skoda Fabia, com o vencedor na Letónia, Mārtiņš Sesks, acompanhado por Javier Pardo, Norbert Herczig e Simone Campedelli. Outros pilotos a quem vale a pena estar atento são Simone Tempestini, Filip Mareš e Alberto Battistolli, todos em Skoda Fabia, e ainda Yoann Bonato, num Citroën C3 Rally2.

O rali tem a sua base a leste de Roma, em Fiuggi e começa com um novíssimo troço, uma super especial em torno do Coliseu, na Cidade Eterna, na sexta-feira à noite. O percurso contém 13 troços num total de 187,14 km.

