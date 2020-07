ERC, Rally di Roma Capitale: As melhores imagens (vídeo)

Grande arranque de Europeu de Ralis, com o Rally di Roma Capitale.

Alexey Lukyanuk venceu dando início à sua campanha de 2020 no Europeu de Ralis em grande estilo. Esta foi a 10ª vitória de Lukyanuk no ERC e a primeira do novo co-piloto Dmitry Eremeev. Giandomenico Basso venceu a prova do campeonato de Itália, Oliver Solberg foi terceiro da geral e venceu o ERC1 Júnior, naquele que foi o seu primeiro em asfalto no seu Volkswagen Polo GTI R5. Craig Breen e Paul Nagle (Hyundai i20 R5) ficaram quase a um minuto do pódio. Veja algumas das melhores imagens da prova