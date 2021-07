ERC, Rally di Roma Capitale: a primeira de asfalto do ano… | AutoSport

Aloísio Monteiro, Sancho Eiró (Škoda Fabia Rally2 evo), e Hugo Magalhães, que corre ao lado de Nick Loof no Ford Fiesta Rally4 são os únicos três portugueses no Rally di Roma Capitale, terceira prova do Europeu de Ralis, competição que este ano tem uma dupla passagem por Portugal com o Azores Rallye a meio de setembro e o Rali Serras de Fafe e Felgueiras no início de outubro.

Este é já o quinto Rally di Roma Capitale a contar para o ERC, e a primeira de duas rondas consecutivas em asfalto. A prova arranca com uma super especial no coração da Cidade Eterna, Roma. Após as festividades de sexta-feira à noite em Roma, a ação séria começa na manhã de sábado a oeste de Fiuggi, prolongando-se por dois dias e 13 troços.

O vencedor do ano passado Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team Citroën C3 Rally2) pretende defender a sua liderança no Europeu de Ralis, isto depois de ter ganho o WRC3 no Rally da Estónia, à frente do vencedor do WRC2, Andreas Mikkelsen, que é o número dois, na sua estreia no Rally di Roma Capitale, num Skoda Fabia Rally2 Evo da Toksport WRT.

Miko Marczyk, membro da fábrica de Talentos ERC-Michelin, faz a sua segunda prova em Roma.

Nikolay Gryazin venceu o Rally Liepāja e vai procurar um bom resultado em Roma, depois de ter ficado fora da luta do WRC2 no Rally da Estónia. Efrén Llarena, piloto do Rallye Team Spain é outro dos protagonistas, bem como, naturalmente, Craig Breen, que inicia o Rally di Roma Capitale com a sua habitual equipa MRF Tyres, isto depois de terminar em segundo o Rally da Estónia e na ronda anterior do ERC, o Rally Liepāja.

Simone Campedelli regressa com a MRF Tyres, e embora o Rallye di Roma Capitale seja totalmente novo para Nil Solans, o seu pedigree no asfalto dá-lhe boas possibilidades de um bom resultado.

Há outros concorrentes candidatos a bons resultados, por exemplo Simon Wagner, o húngaro Norbert Herczig, Yoann Bonato, Umberto Scandola, duas vezes vencedor do Rally di Roma Capitale, Andrea Crugnola e outros pilotos nacionais de topo que perseguem o sucesso no ERC, tal como Fabio Andolfi, Tommaso Ciuffi, Damiano De Tommaso, Andrea Mazzocchi e Giacomo Scattolin. Giandomenico Basso tem dois títulos do ERC e duas vitórias no Rally di Roma Capitale no seu impressionante currículo, regressa num Volkswagen Polo.

Horário

Sábado, 24 julho

PE1 Rocca di Cave 1 7.25 km 09:53 [08:53 Europa/Lisboa]

PE2 Rocca Santo Stefano 1 19.70 km 10:10 [09:10 Europa/Lisboa]

PE3 Affile – Bellegra 7.34 km 11:05 [10:05 Europa/Lisboa]

PE4 Rocca di Cave 2 7.25 km 14:16 [13:16 Europa/Lisboa]

PE5 Rocca Santo Stefano 2 19.70 km 14:33 [13:33 Europa/Lisboa]

PE6 Bellegra – Stage TV 2.94 km 16:35 [15:35 Europa/Lisboa]

Domingo, 25 julho

PE7 Fiuggi – Guarcino 1 19.87 km 07:45 [06:45 Europa/Lisboa]

PE8 Collepardo – Civita 1 10.62 km 08:36 [07:36 Europa/Lisboa]

PE9 Santopadre – Arpino 1 21.17 km 09:49 [08:49 Europa/Lisboa]

PE10 Fiuggi – Guarcino 2 19.87 km 13:09 [12:09 Europa/Lisboa]

PE11 Collepardo – Civita 2 10.62 km 14:00 [13:00 Europa/Lisboa]

PE12 Santopadre – Arpino 2 21.17 km 15:13 [14:13 Europa/Lisboa]

PE13 Fiuggi – Guarcino 3 19.87 km 17:15 [16:15 Europa/Lisboa]

Palmarés recente

2020: Alexey Lukyanuk/Dmitry Eremeev (Citroën C3 R5)

2019: Giandomenico Basso/Lorenzo Granai (Škoda Fabia R5)

2018: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2017: Bryan Bouffier/Xavier Panseri (Ford Fiesta R5)

2016: Umberto Scandola/Guide D’Amore (Škoda Fabia R5)