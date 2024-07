ERC, Rally di Roma Capitale: 5º vencedor diferente em 5 provas?

Realiza-se este fim de semana a quinta prova do Europeu de Ralis, o Rally di Roma Capitale, evento que atrai uma longa lista de estrelas, à cabeça, as do ERC, que vão medir forças não só com os melhores pilotos italianos, especialistas em asfalto, mas também Giandomenico Basso, duplo campeão europeu, que no ano passado foi eleito o melhor piloto de sempre do campeonato, vai tentar alcançar o seu 33º pódio no ERC, depois de ter terminado em segundo lugar há 12 meses.

Mas a competir no seu novo Toyota GR Yaris Rally2 para 2024, Basso vai enfrentar uma forte oposição de 27 outros pilotos prioritários do ERC em carros de Rally2.

Como sempre, o Rally di Roma Capitale arranca da Cidade Eterna, esta sexta-feira (26 de julho), com o mundialmente famoso Coliseu a proporcionar um cenário espetacular.

Entre os pilotos do ERC, destacam-se o atual campeão do ERC e líder da tabela de pontos Hayden Paddon, o seu antecessor Efrén Llarena, o vencedor de uma prova do Campeonato do Mundo de Ralis Mads Østberg, o piloto que conseguiu já dois segundos lugares no ERC 2024, Mathieu Franceschi, o vencedor do V-Híd Rally Hungary Simone Tempestini, o campeão do ERC3 Jon Armstrong e a estrela italiana em ascensão, Andrea Mabellini.

Para Mabellini, o evento assume um significado acrescido. Não só constitui mais uma oportunidade para o piloto de 24 anos da Team MRF Tyres demonstrar o seu enorme potencial, como também é uma oportunidade de competir perante os seus fãs locais com a sua parceira, Virginia Lenzi. Depois de os danos nos pneus na penúltima etapa lhe terem negado uma oportunidade de chegar aos cinco primeiros em 2023, Mabellini está mais do que ciente das armadilhas que podem surgir no traçado italiano do ERC.

“O fator sobreaquecimento é crucial e não é fácil no asfalto que temos”, disse Mabellini. “É tão abrasivo e com muito calor que não é fácil. Deveria ser como um sonho [resultado], mas continuará provavelmente a ser um sonho”, acrescentou. “Sabemos perfeitamente onde estamos, estamos a melhorar e, com certeza, vamos tentar evoluir mais para conseguir algo um pouco mais próximo dos outros.”

Hayden Paddon lidera o campeonato com 73 pontos, fruto de uma enorme regularidade, já que o seu melhor resultado até aqui foi um terceiro lugar na Suécia, Mathieu Franceschi é segundo com 63, obteve dois segundos lugares, Mads Østberg é terceiro, com 53 pontos, nem ao pódio foi, ainda, idem para Jon Armstrong, que soma 42 pontos, em quinto Simone Tempestini, com 40 pontos, venceu a primeira prova na Hungria. Como se percebe, o FIA ERC é uma competição muito aberta, onde existem muitos bons pilotos, sendo que para lá de Tempestini que está a fazer todo o campeonato, as restantes vitórias nas provas foram obtidas sempre por pilotos em part-time na competição. Agora é moda nos ralis, o part-time: Oliver Solberg (venceu na Suécia), Georg Linnamäe (triundo no Rali da Estónia) e Yoann Bonato, ganhou nas Canárias. 1

Da lista de inscritos de 90 carros, 42 equipas são elegíveis para pontos ERC.

FOTO Facebook/Giandomenico Basso