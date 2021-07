ERC/Rally di Roma: Andrea Crugnola e Giandomenico Basso separados por 5.4s | AutoSport

Grande dia de Rali di Roma com Andrea Crugnola (Hyundai i20 R5) Giandomenico Basso (Skoda Fabia Rally2 evo) a lutarem ao segundo durante todo o dia, com a vantagem e ir, por 5.4s, para o homem da Hyundai. Alexey Lukyanuk e Alexey Arnautov (Citroën C3 R5) são terceiros a 31.0s, uma posição que interessa ao russo, pois não tem ninguém do ‘seu’ campeonato à sua frente.

Andrea Crugnola está a ganhar a batalha ao melhor estilo dos gladiadores pela glória no Rally di Roma Capitale, face a Giandomenico Basso, liderando por 5,4s após um dia repleto de ação

Crugnola destronou Basso, para se tornar campeão italiano pela primeira vez na época passada, e tem agora uma curta vantagem sobre o vencedor do Rally di Roma Capitale de 2019.

Mas o piloto da Hyundai Rally Team Italia considerou que poderia ter ficado ainda mais à frente do seu compatriota e rival se não fosse por um “erro estúpido” na super especial de encerramento de sábado: “Começámos muito bem ao vencer o primeiro troço em Roma ontem à noite e continuámos hoje”, disse Crugnola. “Precisamos de continuar neste ritmo, mas não é fácil, porque os outros pilotos estão a andar muito forte. Está equilibrado, e vai ser uma batalha dura amanhã. Cometi um erro estúpido no último troço e perdi muito”.

Crugnola começou a ação de sábado liderando Basso por 0,6s, dando sequência ao seu tempo mais rápido na PE de Caracalla, em Roma, ontem à noite. Mas Basso estava na frente após o troço de abertura de hoje, que completou 1,7s mais rápido que Crugnola. O compatriota, retorquiu na PE2 e foi 4,4s mais rápido do que Basso, mas este respondeu e foi mais rápido na PE3, cortando a margem de Crugnola para 2,5s rumo à paragem do meio-dia em Fiuggi.

Basso, que ganhou a PE4, partilhando o tempo mais rápido com Nikolay Gryazin, na PE6: “Tem sido um dia difícil, mas estou feliz por estar aqui”. Estamos em segundo lugar por agora e veremos para amanhã onde iremos forçar o andamento”.

Acabado de sair da sua boa vitória no WRC3, no Rally Estónia na semana passada, o líder do Campeonato Europeu de Ralis, Alexey Lukyanuk, é o terceiro classificado, 21,8s atrás de Crugnola. “Devíamos ter sido mais rápidos, mas faltou-nos algo na preparação”, disse o russo.

Damiano De Tommaso passou Norbert Herczig, para quarto na PE4, mas Herczig está apenas 3,8s atrás do italiano, na sequência de um forte desempenho do piloto húngaro. Efrén Llarena está 3,2s atrás de Herczig na sua primeira prova de asfalto no seu Fabia Rally2 Evo.

Miko Marczyk (Orlen Team) passou Yoann Bonato, na luta pelo sétimo lugar, embora por uns escassos 0,7s. O líder do campeonato italiano Fabio Andolfi está em nono, 0,4s à frente de Umberto Scandola, que completa o top 10.

Simone Tempestini está a 6,4s do top 10 em 11º com Craig Breen 0,8s atrás de Tempestini em 12º. Ole Christian Veiby está 0,7s atrás de Breen em 13º noutro Hyundai i20 R5 com Simone Campedelli e Giacomo Scattolon logo a seguir. Andreas Mikkelsen é 16º na sua estreia em Roma e está longe de estar feliz após um dia difícil: “Estou a lutar muito com o carro, mas não tenho ritmo nenhum. É um rali complicado”.

Nicolay Gryazin está em 24º depois de ter sido forçado a mudar um pneu dianteiro esquerdo danificado na PE1. Aloísio Monteiro e Sancho Eiró (Skoda Fabia Rally2) são 42º.

Javier Pardo (Suzuki Motor Ibérica) lidera o ERC2 com o Pep Bassas da Rallye Team Spain à frente no ERC3, depois de Florian Bernardi ter danificado o seu Renault Clio Rally4, atingindo uma barreira, quando era líder da categoria. Ken Torn lidera o ERC Junior depois de ter ultrapassado as questões de potência no seu Ford Fiesta Rally3. Jean-Baptiste Franceschi está 6,0s à frente de Alejandro Cachón no ERC3 Junior com Norbert Maior 4,5s atrás de Cachón em terceiro. Nick Loof e Hugo Magalhães são quintos da categoria. Yigit Timur lidera o Troféu Clio da Toksport WRT.

