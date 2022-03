ERC, Rali Serras de Fafe: Russo Nikolay Gryazin retira-se da prova | AutoSport

O russo Nikolay Gryazin não vai correr no Rali Serras de Fafe onde está inscrito com o Skoda Fabia Rally2 Evo #5 da Toksport WRT, ao lado de Konstantin Aleksandrov. O piloto russo alega ‘razões pessoais’, numa decisão que surge na sequência das condições impostas pela FIA e ao ‘código de conduta’, que os pilotos russos e bielorrussos têm de rubricar caso queiram competir nas provas internacionais. Esse código de conduta refere, entre outros pontos, que os pilotos perderão o direito a competir se manifestarem o apoio à invasão militar russa na Ucrânia e proíbe o uso de imagens relacionadas com as bandeiras e cores nacionais dos dois países. Vários pilotos russo já anunciaram não pretender cumprir esta medida, por exemplo Romain Rusinov (WEC G-Drive), Daniil Kvyat.

É verdade que Nikolay Gryazin alegou “razões pessoais”, mas deve, logicamente, ter a ver com a mesma questão. Também os russos Alexander Rzhevkin e Yuriy Kulikov (Skoda), faziam parte da primeira lista de inscritos, e também se retiraram. Apenas um russo permanece no Rali Serras de Fafe, Dmitry Feofanov (Ford Fiesta Rally3), pois tem licença desportiva da Letónia.