ERC, Rali Serras de Fafe: Nil Solans é o primeiro a arrancar para estrada, seguido de Armindo Araújo | AutoSport

Está definida a ordem de partida para a etapa deste sábado do Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas, a prova de abertura do Campeonato da Europa e do Campeonato de Portugal de Ralis.

Nil Solans/Marc Martí (Volkswagen Polo GTI R5) são os primeiros a sair para a estrada, seguidos da dupla portuguesa Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 Evo) e Alberto Battistolli/Simone Scattolin (Skoda Fabia Rally2 Evo). Georg Linnamäe, que teve a primazia de ser o primeiro a escolher a sua ordem na estrada este sábado, preferiu optar pelo quinto lugar.

A lista completa pode ser vista na imagem abaixo.

Mais logo, a partir das 21h08, disputa-se a primeira classificativa da prova, a super-especial de Fafe, no centro da cidade, num percurso com 1.430 metros de extensão, cujo resultado ditará o primeiro escalonamento classificativo deste Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas.