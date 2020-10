ERC, Rali Fafe/Montelongo, Pedro Almeida: “Foi um rali difícil, mas onde aprendi muito”

Pedro Almeida e Hugo Magalhães (Peugeot 208 Rally4) terminaram a terceira prova do Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC) no terceiro lugar da categoria ERC3 Junior. Nesta categoria, o espanhol J. Bassas, também em Peugeot 208 Rally4, saiu vencedor.

Almeida, que se propôs este ano a dar um ‘passo atrás’ em termos de máquina, de modo a recomeçar pela base e poder com isso tirar melhor partido dos carros mais competitivos quando lá regressar, sabe que esta prova terá sido das que mais ensinamentos colheu, pois, tendo em conta as inúmeras mudanças de condições meteorológicas e o que teve de fazer em termos de afinações (logicamente também perceber o que significavam em termos de andamento), a prova acabou por ser uma espécie de curso acelerado.

No pódio final do ERC3 Junior, Almeida afirmou: “A aprendizagem que tivemos em condições muito diferentes ao longo dos dois dias do rali foi muito valiosa para o que queremos fazer. Foi um rali difícil, em que aprendi muito”.

“Logo no primeiro dia, tivemos troços muito complicados, alguns um pouco escorregadios, mas regra geral, gostei muito. Nunca pensei encontrar uma prova tão desafiante e difícil. As condições climatéricas bastante adversas aliadas à rapidez das especiais colocaram esta prova num grau de exigência elevado em que ao mínimo erro estávamos fora. Pela primeira vez andámos à chuva com o 208 Rally4 e em pisos também com alguma lama e escorregadios. Ainda temos muita margem para evoluir, mas optámos por adquirir a confiança necessária para poder ser mais fortes”, explicou Pedro Almeida.

“Foi uma experiência importante, porque ao longo dos dois dias houve condições muito diferentes. Por isso fomos alterando muitas vezes as afinações tendo em conta as mudanças do tempo: ou chovia ou o piso estava mais seco, ou mais degradado. Isso foi muito importante e um ensinamento importante para o futuro”, afirmou Almeida.

“Satisfeito, naturalmente por ter terminado no pódio. É sempre importante, é sempre um prémio pelo trabalho que tem sido feito, mas acima de tudo satisfeito por esta experiência que vai ser importante para o futuro”, disse o piloto do Peugeot 208 Rally4.

“Um rali com 18 classificativas permitiu fazer alterações, ir testando, ir experimentando, foi muito importante por isso, para o que aí vem desta temporada e para o próximo ano”, finalizou Almeida.