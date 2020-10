ERC, Rali Fafe/Montelongo, Lukyanuk: “O pião foi erro meu…”

Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroën C3 R5) não facilitaram a sua vida no Rali de Fafe/Montelongo, terceira prova do Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC). A dupla russa cometeu um erro na penúltima especial do rali e teve de dar tudo no derradeiro troço. Mas, ninguém os conseguiu parar e após Oliver Solberg não pontuar, Lukyanuk aumentou a vantagem no campeonato. Campeonato este que o russo não sabe se pode completar (LEIA MAIS AQUI).

No final do rali, Alexey Lukyanuk admitiu que “o pião foi um erro meu. É algo estranho vindo de mim. Quando entrei na curva puxei o travão de mão, mas este não estava a funcionar, então puxei com mais força e perdi o carro”.

“Mas, estou contente com este resultado fantástico. De manhã estava muito mais relaxado, mas ao longo do dia quem vinha atrás de mim deu-me muito trabalho. Antes do pião estava a controlar o ritmo. Depois na última especial fizemos um bom trabalho apesar da chuva torrencial inicial. Estou orgulhoso de mim, da equipa, obrigado por um excelente carro e à Pirelli. Espero agora ter patrocinadores para o próximo evento porque estamos em apuros de momento. Por enquanto é tempo de divertir”.