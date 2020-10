ERC, Rali Fafe Montelongo: Levar igual ou arriscar diferente?

As escolhas de pneus neste Rali Fafe Montelongo têm sido uma enorme dor de cabeça pois o tempo nunca esteve ‘declaradamente’ chuvoso ou seco, pelo que a escolha de pneus para três troços afigurou-se quase uma lotaria, porque ninguém adivinharia se as nuvens do momento se dissipariam ou ‘carregavam’ ainda mais. Chegou a ver-se pilotos com pneus de chuva a fazer tempos semelhantes a equipas com pneus para seco. Por isso, a curiosidade do jovem da foto, Oliver Solberg, foi perfeitamente natural. A questão será mais: Quis ver o que tinha Lukyanuk para levar igual ou para arriscar diferente?