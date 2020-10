ERC, Rali Fafe/Montelongo: João Barros: “É um rali para nunca mais esquecer”

João Barros e Jorge Henriques levaram o Citroën C3 R5 até à 13º posição da geral na terceira prova do Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC), o Rali de Fafe/Montelongo, sendo a melhor dupla portuguesa.

Numa prova difícil devido às condições atmosféricas incertas, a vida da dupla do Citroën não foi fácil. No final, para João Barros, foi “um rali difícil e desafiador, mas consegui, com o Jorge Henriques, fazer todos os troços no meio dos R5 do ERC. Houve muita diversão dentro do carro. Aqui e ali tivemos alguns ‘momentos’, mas mantivemos o carro na estrada. Tentámos fazer o nosso melhor, por vezes estivemos mais próximos dos nossos rivais”.

“Já tenho melhores sensações com o carro, mas várias vezes tivemos pneus errados nos troços. Repito, divertimo-nos muito dentro do carro. Foi um prazer estar aqui, é um rali para nunca mais esquecer! Foi um fim de semana em grande. Aproveito para agradecer à minha família, amigos, patrocinadores e à Sports&You. Por fim, e também muito importante, a todo o público presente por todo o apoio sentido”, finalizou Barros.