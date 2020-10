ERC, Rali Fafe Montelongo: Como e quando ver… em casa!

Já sabe, no sábado, haverá live streaming, no Facebook e no YouTube, da PEC 2 – Anjos 1 (14,13 km), a partir das 10h00, seguindo-se a PEC 6 – Queimadela/Travassós 2 (10,88 km), às 14h00, e o reagrupamento no final do dia, às 18h05. No domingo também serão feitas transmissões diretas da PEC 11 – Monte 1 (11,72 km), às 10h00, e da PEC 18 – Guilhofrei 3 (10,73 km), às 17h25, também no Facebook e no YouTube. A transmissão em direto incluirá imagens captadas a partir de helicóptero e ainda a reportagem, no final das classificativas, dos repórteres Julian Poter e Chris Rawes que registarão as reações dos principais pilotos. A organização do rali, em conjunto com o promotor, Eurosport Events, vai proporcionar toda a informação em tempo real do que se passa na estrada, a nível competitivo e não só, em diferentes plataformas.

3/10 – SS2 Anjos- 10H00

3/10 – SS6 Q. Travassós – 14H00

3/10 – Reagrupamento – 18H05

4/10 – SS11 Monte – 10H00

4/10 – SS18 Guilhofrei – 17H25