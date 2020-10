As imagens aéreas deste Rali Fafe Montelongo não surpreendem os portugueses, que já conhecem bem as paisagens, mas tem tudo para agradar ao Eurosport Events. É pena que o Rali dos açores tenha ficado de fora, pois em paisagens, não há rali nenhum que o bata, mas estas do Minho não ficam muito atrás.