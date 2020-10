ERC, Rali Fafe/Montelongo, Aloísio Monteiro: “Feliz por ter terminado um rali tão difícil”

Aloísio Monteiro e Sancho Eiró (Skoda Fabia R5) regressaram ao Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC) depois de uma longa ausência causada pela pandemia coronavírus. O Rali de Fafe/Montelongo foi a sua estreia no FIA ERC em 2020, com a dupla a terminar no 21º lugar da geral.

No final, Monteiro afirmou: “Foi um rali muito difícil devido às condições climatéricas. Sabíamos que após um ano sem correr a nossa falta de ritmo iria ser notória, mas fomos evoluindo, sempre a tentar buscar a melhor afinação para as condições do piso. No final só podemos estar felizes por ter terminado um rali tão difícil, que se apresentou como um verdadeiro desafio para todos os pilotos”.