ERC, Rali Fafe/Montelongo: Vitória de Alexey Lukyanuk

Um pião de Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroën C3 R5) na penúltima especial, quando lideravam com uma avanço de 23.3s, concentrou toda a emoção da luta pelo triunfo no derradeiro troço. A dupla russa entrava para o troço final com apenas 3.8s de avanço para Yoann Bonato/Benjamin Boulloud (Citroën C3 R5) e 4.7s para Iván Ares/David Vázquez Liste (Hyundai i20 R5). No final, Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroën C3 R5) venceram mesmo o Rali Fafe/Montelongo, terceira ronda do Campeonato da Europa de Ralis.

Uma derradeira especial ‘certinha’, apesar da muita chuva que causou muitos calafrios aos concorrentes, Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroën C3 R5) fizeram o suficiente ao empatar no troço com o espanhol e a bater o francês por oito décimos de segundo, o que significa que apesar do susto venceu mesmo o rali: “Não foi o momento certo para fazer um pião, mas focou-nos e motivou-nos. Fizemos um bom trabalho no último troço, apesar da chuva forte. Posso estar orgulhoso de mim mesmo, um grande obrigado à equipa pelo carro, à Pirelli e também aos patrocinadores. Vamos agora divertir-nos um pouco”, disse o russo no final do troço.

A última especial acabou por ser vencido por Oliver Solberg/Aaron Johnston (Volkswagen Polo GTI R5) com um tempo de 6:42.3s. A dupla do Volkswagen teve problemas no dia de ontem, ficando afastada da luta pela vitória. Apesar de não ter estado na luta pelo primeiro lugar, Solberg sai de Portugal “muito contente com a minha pilotagem. Foi um fim de semana interessante, com diferentes condições meteorológicas. Depois de sexta-feira estamos contentes por chegar ao fim. Um grande obrigado à minha equipa pelo incrível trabalho”.

Na categoria ERC2, Andrea Mabellini/Nicola Arena venceram no Abarth 124 Rally RGT na frente de Tibor Érdi jun./Zoltán Csökő (Mitsubishi Lancer Evo X)

Em termos de portugueses, a melhor dupla nacional foi João Barros/Jorge Henriques (Citroën C3 R5) que terminaram o rali na 13º posição da geral.

Já no ERC3 (duas rodas motrizes) a vitória foi para Josep Bassas Mas/Axel Coronado Jiménez (Peugeot 208 Rally4) que também obtiveram a vitória na ERC3 Junior, onde Pedro Almeida/Hugo Magalhães (Peugeot 208 Rally4) terminaram na posição mais baixa do pódio. No final do troço, Almeida disse que “este foi um rali muito difícil para mim, mas aprendi muito”.

Registo ainda para a prestação das restantes equipas portuguesas. Seguiram-se Aloísio Monteiro (Skoda Fabia R5) no 21.º lugar, José Paula (Peugeot 208 T16) em 25.º, Manuel Pereira (Peugeot 208 R2) em 28.º, e Mário Castro (Ford Fiesta R2T) no 30.º lugar final.

