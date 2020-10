ERC, Rali Fafe/Montelongo: A aventura de Oliver Solberg (Vídeo)

Oliver Solberg teve um grande desafio na ronda portuguesa do Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC). O piloto do Volkswagen Polo GTI R5 teve uma saída no Shakedown, danificando o seu carro e levando os seus mecânicos a trabalharam durante 13h horas para o recuperar. Depois, problemas na viatura colocaram-no de fora da luta pela vitória à geral. Veja aqui a aventura do jovem Solberg.