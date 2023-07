ERC, Rali di Roma, Miguel Caires: “esta estreia foi muito difícil” | AutoSport

Portugal voltou a estar representado numa prova a contar para o ERC. O Rally di Roma Capitale registou a presença de Miguel Caires, que fez equipa com João Miguel Sousa num Skoda Fabia Rally2 Evo da Delta Rally.

A primeira dificuldade que o madeirense encontrou foi mesmo a viatura pois ainda está em adaptação ao Skoda Fabia R5 com que participa no campeonato regional mas, na impossibilidade de encontrar carro idêntico ao seu, teve de se habituar a outra nova realidade.

Miguel Caires começou por assinar tempos entre o 30º e 40º lugares em classificativa mas, já quase no final da primeira etapa, furou “e, na impossibilidade de trocar de roda pois a classificativa era muito estreita, rodamos bastante sobre a jante, partiram-se dois pernos da roda e optamos por rumar à assistência com a possibilidade de voltarmos no último dia em super-rali”.

Já na segunda etapa, que concluiu na 68ª posição, o piloto queixa-se “da nossa ordem de partida pois, quando passamos nos troços estes estavam muito sujos e escorregadios. As condições eram tão difíceis que nos deparamos com muitos concorrentes fora de estrada”. Apesar disso, o madeirense voltou aos registos da véspera e “apenas tentamos concluir esta estreia que se revelou muito difícil. Agora vamos nos reprogramar e trabalhar afincadamente para o Rali Vinho Madeira que é já dentro de três dias”.

João Faria