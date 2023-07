ERC, Rali di Roma, italianos favoritos, primeira de Andrea Crugnola? | AutoSport

O Europeu de Ralis regressa ao asfalto e Andrea Crugnola procura o seu primeiro triunfo no Rally di Roma Capitale. O duplo campeão italiano, de 34 anos, tentou mas não conseguiu vencer a prova de asfalto nas quatro tentativas anteriores, embora tenha terminado duas vezes no pódio e estabelecido 27 melhores tempo em troços.

Depois de ter vencido as quatro primeiras rondas do campeonato italiano desta época, Crugnola vai lançar a sua candidatura ao triunfo a partir do Coliseu de Roma, na sexta-feira à noite, com a confiança em alta, mas também sem dúvidas da forte oposição que vai enfrentar a bordo do seu Citroën C3 Rally2: “Preciso de me esforçar mais de 100 por cento para competir com os pilotos mais rápidos do ERC”, disse Crugnola. “Não será fácil decidir qual a tática a utilizar porque também tenho de pensar no campeonato italiano. Preciso de encontrar o equilíbrio certo para tentar controlar a situação com o título e os pontos de que preciso.

“Todos os anos é um prazer lutar contra os pilotos do ERC porque, especialmente este ano, o nível é realmente muito alto, por isso é sempre um desafio.

“Estive sempre muito perto de ganhar em Roma, mas por alguma razão nunca consegui. O meu objetivo é terminar, pelo menos, entre os dois primeiros do campeonato italiano e, se quiser terminar entre os dois primeiros, tenho de me esforçar, porque os outros pilotos são muito rápidos.”

Entre os pilotos “muito rápidos” que procuram pontos no Campeonato Italiano e no ERC contam-se o duplo campeão europeu e bicampeão de Roma, Giandomenico Basso, e Damiano De Tommaso, que conseguiu uma vitória inédita em Roma na época passada.

Entre os líderes do ERC que procuram o sucesso neste fim de semana, Hayden Paddon lidera a classificação provisória com o seu Hyundai i20 N Rally2 e pode contar com a experiência da equipa italiana BRC Racing Team. Tem 34 pontos de vantagem sobre Mārtiṇš Sesks (Team MRF Tyres Škoda Fabia RS Rally2), com Mathieu Franceschi também bem colocado. O piloto apoiado pela Michelin está a pisar pela primeira vez o Fabia de última geração da Škoda.

Yoann Bonato, Simone Campedelli, o atual campeão do ERC, Efrén Llarena, Andrea Mabellini, Filip Mareš, Simone Tempestini, Simon Wagner e o bicampeão do ERC, Alexey Lukyanuk, também estarão entre os pilotos capazes de fazer boas provas.

O foco da sexta ronda da época do ERC e da segunda prova de asfalto do calendário estará firmemente virado para Roma na tarde de sexta-feira. A Cidade Eterna acolhe a cerimónia de abertura e a primeira especial, com o Coliseu a proporcionar um cenário deslumbrante. Há também um desfile espetacular pelas ruas da capital antes do início da ação competitiva, com as equipas a partirem em comboios de 15 carros da Bocca della Verità e a passarem por vários locais famosos. No total, há 13 troços ao longo de uma distância competitiva de 189,50 quilómetros, com a especial de Rocca di Cave-Subiaco, de 32,30 km, no sábado, a mais longa do rali.

O Rally di Roma Capitale será uma volta de honra a alta velocidade para Jon Armstrong, que começa o evento fora de alcance na classificação do Campeonato FIA ERC3 a bordo do seu Ford Fiesta Rally3 da M-Sport Polónia.

O sétimo Rally di Roma Capitale a contar para o ERC é também a quarta ronda do Campeonato FIA Junior ERC e o primeiro de três eventos em asfalto. Enquanto as esperanças serão elevadas para os pilotos locais Roberto Daprà e Mattia Zanin, Norbert Maior vai tentar alcançar o quarto pódio consecutivo, com o objetivo de apanhar o atual líder Ola Nore.