ERC, Rali di Roma: Incidentes logo a abrir

Andrea Crugnola é o primeiro abandono de relevo do Roma Capitale, prova que este fim de semana abre o Europeu de Ralis. 82 concorrentes arrancaram ontem para o evento, mas Crugnola, piloto oficial da Citroën desta temporada, cometeu um erro kogo na primeira especial, saiu de estra e abandonou. A tripulação ficou bem, mas a especial teve que ser interrompida.

entre os que completaram a PE1 Alexey Lukyanuk Alexey (Citroën C3 R5) foi o mais rápido com 7:59.1, 5.9s na frente de Giandomenico Basso (Volkswagen Polo GTi R5). Oliver Solberg (Volkswagen Polo GTi R5) foi terceiro a 15.9 com Emil Lindholm (Skoda Fabia Rally2 Evo) em quarto a 24.2s.

Pedro Antunes e Pedro Almeida participam na prova, mas com a interrupção não houve ainda comunicação quanto a tempos.