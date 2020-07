ERC, Rali de Roma: Domínio de Alexey Lukyanuk

Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroen C3 R5) estão a dominar por completo a primeira prova do Campeonato da Europa de Ralis, o Rali de Roma. A dupla russa do Citroen C3 R5 conquistou mais três vitórias nas especiais da tarde, que aliadas às vitórias nas especiais da manhã os colocam na primeira posição, com 34.1s de vantagem.

It's been a perfect day for the Russian Rocket, who has a 34.1" lead over Giandomenico Basso at the end of Day 1 🇷🇺🚀#FIAERC #RallydDiRomaCapitale #startoftherestart pic.twitter.com/oDMQ2wAuNh — FIA ERC (@FIAERC) July 25, 2020

Na segunda posição da geral seguem Giandomenico Basso/Lorenzo Granai (Volkswagen Polo GTI R5). Os italianos estão a 34.1s de Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroen C3 R5) e com uma vantagem de 13s para Oliver Solberg e Aaron Johnston (Volkswagen Polo GTI R5).

A luta pelo lugar mais baixo do pódio segue ao rubro. No final do primeiro dia a vantagem é de Solberg/Johnston, mas logo atrás seguem Simone Tempestini/Sergiu Itu (Skoda Fabia R5) a 7.5s. Fabian Kreim e Frank Christian (Volkswagen Polo GTI R5) completam os cinco primeiros quase um a minuto da liderança.

Day 1 of @RallydiRoma is complete, and I've really enjoyed it! 😎 Lots of learning and experience gained, especially with the tyres and gravel on the road – and I'm also really happy with my speed too on my first tarmac rally 👌 3rd place overnight, and feeling good! 😃 pic.twitter.com/Y9NseIuXZr — Oliver Solberg (@OliverSolberg01) July 25, 2020

Depois de problemas na parte da manhã, Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 R5) ainda conseguiram chegar à terceira posição. Numa luta renhida, a vantagem é de Solberg. A dupla irlandesa segue na sexta posição da geral, a 0.1s da quinta posição.

Pedro Antunes/Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4) seguem na segunda posição do ERC3 Junior. Ao vencerem a última especial do dia, encurtaram a desvantagem para a primeira posição, estando esta agora a 11.2s do líder da classe, Torn Ken / Pannas Kauri (Ford Fiesta Rally4).

