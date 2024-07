ERC: Rali de Roma: Andrea Crugnola lidera em luta emocionante

Andrea Crugnola mantém uma pequena vantagem de 0,7 segundos após uma primeira etapa dramática do Rally di Roma Capitale, a ronda italiana do Campeonato da Europa de Ralis, face a Simone Tempestini, num duelo que começou com uma recuperação significativa e terminou com troca de posições. A prova decide-se hoje.

O vencedor do ano passado, Andrea Crugnola, a competir num Citroën C3 Rally2, levou uma vantagem de 0,8 segundos para o dia de sábado, depois de ter feito o melhor tempo entre os concorrentes do ERC na super especial do Coliseu, no centro de Roma, na sexta-feira à noite.

O esloveno Boštjan Avbelj reduziu essa diferença para 0,1 segundos quando foi o mais rápido na prova de abertura da manhã, Alatri, apenas para Crugnola responder na primeira passagem pela etapa Santopadre – Fontana Liri, de 28,74 quilómetros, e bater Simone Tempestini por 2,7 segundos, com o múltiplo campeão romeno a passar para o segundo lugar, enquanto Avbelj se atrasou.

E o atual campeão italiano foi novamente o mais rápido na PEC4, Guarcino – Altipiani, para liderar Tempestini por 11,2 segundos, quando as equipas regressaram a Fiuggi para a paragem de assistência do meio-dia.

A resposta de Tempestini foi rápida e enfática com o seu desempenho vencedor na PEC5, baixando a vantagem de Crugnola para 9,4 segundos antes de assumir a liderança após a repetição de Santopadre – Fontana Liri. Enquanto Crugnola, 21º na estrada, admitiu ter sido demasiado cuidadoso ao evitar as pedras que foram arrastadas para a especial em certas secções, Tempestini foi 11,1 segundos mais rápido num troço que descreveu como “um dos nossos favoritos”.

Mas apesar de ter sido 2,4 segundos mais lento do que o vencedor da etapa, Simone Campedelli, no final do dia, Crugnola foi mais rápido do que Tempestini e regressou à paragem noturna em Fiuggi com uma vantagem de apenas 0,7 segundos: “É uma luta muito renhida pela liderança”, disse Crugnola. “Começámos da melhor forma esta manhã, mas esta tarde foi um pouco difícil de muitos pontos de vista. A estrada estava bastante suja e não foi fácil gerir e perceber até que ponto é que devemos forçar e, claro, não queria cometer erros estúpidos.

“Podemos fazer mais do que isto, mas até agora está tudo bem. A diferença é muito pequena e amanhã ainda há um longo caminho a percorrer.”

Tempestini, que pilota um Škoda Fabia RS Rally2, disse: “Estou contente com o nosso dia, foi bom, gostámos de cada um dos troços. É a primeira vez que este carro anda no asfalto e desde o ano passado, em Barum, que não conduzimos o carro de Rally2 no asfalto.”

Com a confiança restabelecida depois do acidente na Suécia e de uma prova difícil na Estónia, Mathieu Franceschi passou de quinto para terceiro na PEC6, depois de ter feito ajustes nas suas notas para a etapa da tarde, ao mesmo tempo que ajustou a configuração do seu Škoda para o tornar mais “preciso”.

Campedelli ultrapassou o atual campeão do ERC, Hayden Paddon, em quarto lugar, ao vencer a PEC7, com Efrén Llarena, que estava satisfeito por estar “na luta”, em sexto, com apenas 9,2 segundos a separar os seis primeiros, após sete etapas banhadas pelo sol, apesar de ter relatado que quase saiu da estrada na SS7.

Avbelj, cujo tempo mais rápido na PEC2 marcou a sua primeira vitória num troço do ERC, continua na luta pelos seus primeiros pontos europeus, em sétimo.

Fazendo sua primeira prova nos Rally2 no campeonato europeu, o campeão do ERC4 de 2023, Roberto Daprà, é o oitavo na sua segunda saída num Fabia RS Rally2, depois de fazer alterações na assistência do meio-dia para reduzir a subviragem. O piloto da ACI Team Italia sofreu uma avaria num pneu na PEC5 e passou a tarde com a consciência de que tinha esgotado o seu stock de pneus de substituição.

O estreante do Rally di Roma Capitale, Mads Østberg, que foi prejudicado por um problema na válvula de escape de manhã, é o nono classificado, com Andrea Mabellini em 10º para a Team MRF Tyres, apesar de ter sofrido um forte impacto quando foi desviado numa curva à direita durante a PEC3.

O duplo campeão do ERC, Giandomenico Basso, estava a tentar perceber porque é que não estava mais perto da frente no seu Toyota GR Yaris Rally2, mas acabou por cair do oitavo lugar quando sofreu danos no pneu dianteiro esquerdo a dois quilómetros do final da PEC7.

Filip Mareš está um lugar atrás de Basso no seu Toyota GR Yaris Rally2, depois de ter sido o segundo mais rápido na PEC5.

Simon Wagner, que foi afetado pela subviragem de manhã, Miko Marczyk e Jon Armstrong completam o top 15, com Erik Cais a superar uma doença e uma saída de estrada na PEC2 para terminar o dia em 16º.

O percurso de domingo é composto por seis troços numa distância competitiva de 93,66 quilómetros. A ação começa com a etapa de Fiuggi, com 5,90 km, a partir das 07:50, hora local.