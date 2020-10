ERC, Rali de Fafe/Montelongo: Pilotos portugueses elogiam troços

O Rally Fafe Montelongo, terceira prova do FIA ERC (European Rally Championship), organizada pelo Demoporto, teve esta quinta-feira o primeiro dia de reconhecimentos, dando oportunidade para ouvir os seis pilotos portugueses que estarão integrados na competição internacional. Todos deixaram elogios aos troços que reconheceram hoje, embora admitam que a chuva prevista para o fim de semana poderá aumentar a incerteza e emoção em torno da prova, que terá ampla cobertura pelo Eurosport.

João Barros (Citroën C3 R5): “São troços bonitos, de que gosto muito. Vou com expectativas moderadas, pois estarei no meio de 25 R5 do Europeu, pilotos que trazem maior ritmo. Ainda assim, gostava de tentar atacar em alguns troços e vamos ver como nos sentimos com condições de chuva.”

Aloísio Monteiro (SkodaFabia R5):“Os troços parecem ter boa aderência e não prevejo muita sujidade no asfalto, pois não há muitos locais propícios a cortes. A organização do Demoporto parece ter feito um bom trabalho – são especiais interessantes, com uma mistura de zonas rápidas e partes mais técnicas. Para nós, será o regresso ao FIA ERC, depois da participação na República Checa em 2019.”

Pedro Almeida (Peugeot 208 Rally4):“Neste primeiro dia de reconhecimentos já deu para perceber que teremos um rali muito rápido, exigente e com especiais divertidas. O HugoMagalhães (navegador) está a correr em ‘casa’, pois é de Fafe. Conto com a experiência dele para fazermos um bom rali.”

José Paula (Peugeot 208 T16):“As especiais parecem ser bastante técnicas e interessantes. Há várias zonas estreitas, principalmente nos troços de Queimadela e Anjos. Com chuva precisaremos ter alguma cautela, mas o nosso objetivo é divertirmo-nos e fazer quilómetros num rali no Europeu, num tipo de piso de que gosto.”

Mário Castro (Ford Fiesta R2T): “Este rali será, certamente, uma agradável surpresa para todos os pilotos, quer portugueses quer estrangeiros. Há várias classificativas novas, com zonas estreitas, técnicas e bastante seletivas. Estas especiais são propícias a haver grande equilíbrio, mas a chuva pode baralhar um pouco as contas, principalmente em zonas debaixo de árvores, que podem provocar mais erros.”

Manuel Pereira (Peugeot 208 R2):“Os troços estavam em boas condições, é sempre um prazer correr em Fafe. O nosso grande objetivo é chegar ao final e evoluir o andamento ao longo do rali.”