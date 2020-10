ERC, Rali de Fafe/Montelongo: Os troços vistos por Mário Castro

Com 27 épocas de ralis, um total de 263 participações e diversos títulos de campeão, Mário Castro é hoje um dos mais conceituados e experientes co-pilotos portugueses. Natural de Fafe, conhece como ninguém as classificativas da sua terra natal, até porque também iniciou há vários uma carreira de piloto de ralis do Campeonato Regional Norte. Perfeito conhecedor das estradas da zona, explica o que os concorrentes do ERC (e todos os outros, claro) podem esperar do rali.