ERC, Rali de Fafe/Montelongo: Lista de Inscritos

Juntamente com a ‘nata’ do Europeu de Ralis, o Rali de Fafe/Montelongo conta também com a presença de João Barros (Citroën C3 R5), Aloísio Monteiro (Skoda Fabia R5), Pedro Almeida (Peugeot 208 Rally4) e Mário Castro (Ford Fiesta R2T), José Paula (Peugeot 208 T16) e Manuel Pereira (Peugeot 208 R2).

O russo Alexey Lukyanuk (Citroen C3), o sueco Oliver Solberg (VW Polo GTI) e o irlandês Craig Breen (Hyundai i20), atuais primeiros classificados do Europeu, surgem como principais candidatos à discussão da vitória em Fafe, numa terceira prova da época que contará com nada menos de 23 carros da categoria R5.

No total, são 38 as equipas inscritas no Rally Fafe Montelongo (2/4 outubro), terceira prova do FIA ERC (European Rally Championship), numa excelente lista, tanto em quantidade como em qualidade, e da qual fazem parte seis pilotos portugueses. Os principais protagonistas do Europeu não faltam à “chamada” para este duelo que se antevê empolgante nas estradas de asfalto de Fafe e de Vieira do Minho.

“Olhando aos tempos conturbados que hoje se vivem no mundo, como consequência da Covid-19, é uma excelente lista de inscritos e constitui uma espécie de recompensa para todo o trabalho e empenho na montagem desta prova em menos de um mês e meio. Acredito que vai correr tudo bem, pelo menos estamos a fazer todos os possíveis para que não surjam contratempos. A segurança, designadamente ao nível da saúde de todos, por causa da Covid-19, é sempre uma preocupação, mas foi desenhado um plano de contingência muito completo para que os intervenientes na prova possam sentir-se tranquilos e confiantes”, disse Carlos Cruz, presidente do Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto, organizador da prova.