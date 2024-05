ERC, Rali das Canárias: Yoann Bonato líder de prova muito equilibrada

Yoann Bonato está no topo de uma emocionante batalha pelo primeiro lugar no Rally Islas Canarias, depois de completar a primeira etapa com uma vantagem de apenas 0,3 segundos sobre Mathieu Franceschi.

Bonato, ao volante de um Citroën C3 Rally2, assumiu a liderança na primeira especial de 6ª feira, despromovendo o primeiro líder da super especial da noite, Hayden Paddon.

Mas as duas vitórias consecutivas de Alejandro Cachón colocaram o piloto do Toyota GR Yaris Rally2 na liderança, mas um pneu danificado fez com que o espanhol descesse na classificação na PEC5, a primeira especial da tarde.

O infortúnio de Cachón deixou Bonato com 0,9 segundos de vantagem sobre Mathieu Franceschi, antes de aumentar essa pequena vantagem para 2,0 segundos após a PEC6. Mas Franceschi ainda não tinha terminado e bateu Bonato por 1,7 segundos, reduzindo a margem do seu compatriota francês para 0,3 segundos a caminho do segundo dia: “Foi um dia perfeito, completamente seco”, disse Bonato, o vencedor do Rally Islas Canarias de 2023. “O carro está realmente perfeito, os pneus funcionaram bem porque esta tarde a temperatura estava mais alta. Vamos tentar continuar assim amanhã, mas a luta continua e temos de nos esforçar muito, mas isso também é divertido.”

Franceschi, ao volante de um Škoda Fabia RS Rally2, arrebatou a liderança a Bonato no final da PEC3.

E embora a sua vantagem só tenha durado até à especial seguinte, a sua segunda posição durante a noite representa mais uma forte exibição do jovem de 24 anos, que foi segundo classificado no V-Híd Rally Hungary no mês passado.

“A parte mais difícil hoje foi a última secção do último troço, porque a aderência foi muito estranha e era difícil saber se tínhamos uma boa sensação ou não”, disse Franceschi. “Quando assumi a liderança de manhã não pensei em absolutamente nada porque não vejo o resultado, prefiro pôr o telemóvel no saco e concentrar-me na especial seguinte. Mas sei quais os pontos que podem ser melhorados e agora estou a trabalhar nisso.”

Hayden Paddon, da BRC Racing Team, atual campeão do ERC, é o terceiro classificado com o seu Hyundai i20 N Rally2, a apenas 12,1 segundos do primeiro lugar. Diego Ruiloba é o principal candidato ao título espanhol, em quarto, seguido de José Antonio Suárez e Jon Armstrong, que trocaram de posições no último troço. O desempenho de Armstrong é particularmente digno de nota. Na sua subida para o Rally2 como campeão do ERC3, Armstrong está a fazer a sua primeira prova no asfalto ao volante do Ford Fiesta Rally2 da M-Sport Poland.

Mads Østberg, Miko Marczyk, o atrasado Cachón e Yeray Lemes completam o top 10.

“Não sei [o que aconteceu]”, disse o espanhol Cachón. “Há muitas pedras no interior, talvez tenha tocado nalguma coisa e furei.”

O duplo campeão europeu e tetracampeão do Rally Islas Canarias, Alexey Lukyanuk, é o 11º classificado, seguido de Erik Cais, Iván Ares e Simon Wagner, com Enrique Cruz a completar a lista provisória de pilotos pontuáveis. Efrén Llarena, Martin László, Filip Mareš, Andrea Mabellini e Óscar Palomo ocupam as posições 16-20 durante a noite.

Miklós Csomós estava em quinto lugar, quando teve um acidente grave na PEC3. Após os exames no hospital, foi confirmado que o húngaro e o copiloto Attila Nagy sofreram fraturas, mas vão recuperar totalmente, embora o seu Škoda Fabia Rally2 Evo tenha sofrido danos extensos.

O herói local Luis Monzón não participou na prova depois de ter danificado a suspensão traseira esquerda do seu Citroën C3 Rally2 ao embater numa barreira de betão na secção do pavilhão do PEC1 Las Palmas de Gran Canaria, na quinta-feira à noite.

Restam seis troços no Rally Islas Canarias, com a etapa decisiva de sábado a arrancar às 09:17, hora local. A primeira é a etapa Arucas – Firgas, com 9,41 quilómetros, seguida da etapa mais longa do evento, a prova Moya – Valleseco, com 27,70 quilómetros, a partir das 10h07. A Power Stage San Mateo – Valsequillo tem início previsto para as 17h05, após a primeira corrida às 11h35.

