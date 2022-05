ERC, Rali das Canárias: vitória de Nil Solans, depois de ‘quebra’ de Luís Monzón | AutoSport

O Europeu de Ralis parece este ano estar fadado a deixar os adeptos e os pilotos locais de coração partido. Nos Açores, Ricardo Moura perdeu uma vitória que chegou a parecer certa, no último troço, e agora nas Canárias, foi a vez do piloto local, Luís Monzón perder um rali que estava bem encaminhado para vencer.

Depois do seu triunfo em Fafe, Nil Solans conseguiu a sua segunda vitória do ano, depois do piloto local, Luís Monzón ter tido problemas. Solans, de regresso à série depois de falhar a segunda ronda nos Açores devido a dificuldades financeiras, terminou a primeira etapa um punhado de segundos atrás de Mónzon, que tinha assumido a liderança no início do dia de sexta-feira.

Os problemas de afinação no seu VW Polo dificultaram-lhe inicialmente a vida, na manhã de abertura da prova com Solans a lutar para evitar que os pneus dianteiros do seu Volkswagen Polo GTI R5 sobre aquecessem, embora a situação tenha melhorado após algumas mudanças de afinação na assistência.

Monzón estava a andar bem, chegou a estar bem à vista o seu quarto triunfo do Rally Islas Canarias, depois de bater Solans por 3,0s na especial de abertura de sábado, mas o ‘desastre’ ocorreu logo no troço seguinte.

O ‘jovem’ de 56 anos descobriu um ‘parafuso’ mal apertado numa roda do seu Skoda Fabia Rally2 evo. Não teve tempo para mudar a roda antes do troço e o pneu acabou por ceder após 4,3 km, levando Monzón ao abandono.

Solans passou então a ocupar o primeiro lugar e liderava por 10,4s face ao piloto do Citroën C3 Rally2, Yoann Bonato, antes da secção final, que enfrentou sem problemas conquistando a segunda vitória do ano por 11,2s: “É espantoso ganhar aqui. Tenho de dizer obrigado a todos, a todos os meus patrocinadores e também à equipa. Esta vitória é absolutamente para eles, e sem eles não poderíamos ter alcançado isto. Estávamos a lutar muito com o carro porque não tivemos tempo nem dinheiro para fazer um teste pré-evento, por isso durante o rali andámos sempre a mudar as afinações e a melhorar as coisas.

“Quero ir [à próxima ronda na] Polónia, mas vamos ver se conseguimos encontrar o apoio para o fazer”, acrescentou.

Llarena reduziu o défice de Bonato para apenas 0,7s antes do Power Stage, antes de ultrapassar o seu rival no troço final para terminar o rali um décimo na frente do francês. Desta forma, e como Armindo Araújo não pode vir às Canárias defender a sua liderança do campeonato, essa está agora nas mãos de Efren Llarena.

Enrique Cruz foi o pilotos melhor classificado das Ilhas Canárias e levou o seu Ford Fiesta Rally2 12,7s atrás de Bonato no quarto lugar, 45,3s na frente de Pep Bassas, que celebrou o seu melhor resultado de sempre no ERC.

Simone Campedelli teve um evento misto. O piloto italiano conseguiu a sua primeira vitória em troços desde o Rally de Roma Capitale de 2019 no sábado, mas caiu na classificação no seu MRF Fabia depois de bater nos rails, caindo de terceiro para nono da geral.

Apesar da porta traseira do carro se ter aberto na PE10, Campedelli ripostou para reclamar o quinto lugar, terminando 1m28,0s do vencedor. Javier Pardo cedeu lugares na tarde do último dia, terminando 18,1s atrás, depois de um problema de turbo no seu Fabia.

Simone Tempestini ultrapassou Norbert Herczig na PowerStage, e alcançou o oitavo lugar por apenas 1,8s, enquanto Alberto Battistolli completou o top 10.

Joan Vinyes e Igor Widlak foram os únicos a terminar o rali no ERC Open e ERC3, tendo por isso recebido as honras nas suas respetivas classes. O francês Laurent Pellier venceu as categorias ERC4 e Junior ERC, enquanto Paulo Soria encabeçou o Troféu Clio da Toksport WRT.

Nick Loof e Hugo Magalhães foram sétimos do ERC4, sextos no ERC4 Junior, 26º da geral..

A competição regressa aos pisos de terra no Rally da Polónia, no próximo mês.

A quarta ronda está baseada em Mikołajki, está prevista para os dias 10-12 de Junho.

Classificação