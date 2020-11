ERC, Rali das Canárias: nove segundos separam Top3

Iván Ares (Hyundai i20 R5) lidera o Rali das Canárias com uma vantagem de 7.5s sobre Adrien Fourmaux (Ford Fiesta R5 MKII), com Nil Solans (Skoda Fabia Rally2) apenas a 9.0s, isto após um dia em que as condições meteorológicas variáveis fizeram da escolha dos de pneus uma lotaria.

Nil Solans foi o melhor na fase inicial da prova, mas um pião na PE7 cortou a sua vantagem sobre Ares de 16,1s para 3,1s.

Com os Solans a ver-se em dificuldades com muita chuva na PE8, Ares foi capaz de se colocar na frente: “Foi difícil fazer a escolha certa dos pneus e encontrar a aderência, mas foi um bom dia e estou feliz”, disse Ares.

Fourmaux, cuja única participação anterior no ERC terminou num enorme acidente, no Rally di Roma Capitale em julho, disse estar “realmente feliz” por estar a liderar o ERC1 Junior e no segundo lugar geral na sua estreia nas Canárias. “Tivemos condições muito complicadas mas também tivemos um bom ritmo e fizemos boas escolhas de pneus”, disse o piloto da M-Sport Ford World Rally Team.



Para Solans, o seu atraso tardio foi uma fraca recompensa depois dum forte desempenho inicial. “Não esperava que o asfalto estivesse tão escorregadio, precisamos de melhorar a afinação do carro”, disse Solans.

Yoann Bonato, um especialista de asfalto, é quarto no seu Citroën C3 R5, com José Suárez e Luis Monzón a completar os seis primeiros, seguidos por Oliver Solberg. O jovem sueco de 19 anos manteve-se afastado de problemas apesar da sua falta de conhecimento da prova, e nem sempre esteve nos pneus certos para as condições em constante mudança. “Foi uma manhã muito difícil com condições muito más”, disse o piloto do Volkswagen Polo GTI R5, que está na luta pelo título geral e ERC1 Junior, este fim-de-semana. “Não é fácil, está muito escorregadio, mas eu andei nos limites muitas vezes. Podia ter andado mais depressa, mas era demasiado arriscado, por isso só quis sobreviver sem cometer nenhum erro, por isso estou feliz. Não tento pensar tanto no título. Ainda há um longo caminho a percorrer e temos tido condições difíceis”.



Alexey Lukyanuk, o líder do campeonato foi o último dos pilotos do Rally2 a iniciar a primeira etapa, uma opção tática para tentar beneficiar das condições que ele acreditava serem mais secas. No entanto, a chuva caiu com bem mais intensidade aquando da sua passagem e perdeu, naturalmente, muito tempo com isso. Recuperou um pouco à tarde, mas terminou o dia em oitavo a minuto e meio da frente. Oliver Solberg está longe do que precisa para chegar ao título, por isso não há grande ‘crise’ para o russo: “Gostámos dos dois troços secos mas tudo o resto não foi bom”, disse Lukyanuk, que se mantém na rota para o seu segundo título da ERC em três anos. “Estamos satisfeitos com a posição, mas [a escolha dos pneus é] uma lotaria”.



Yeray Lemes é 10º após nove troços e Andreas Mikkelsen 11º, depois de perder muito tempo com a chuva intensa.

Pedro Almeida e Hugo Magalhães (Peugeot 208 Rally 4) são 4º entre os RC4 e José Paula/Valter Cardoso (Peugeot 208 T16) 40º da geral.

Classificação após PE8

1 Iván Ares (ESP)/David Vázquez (ESP) Hyundai i20 R5 1h06m58.8s

2 Adrien Fourmaux (FRA)/Renaud Jamoul (BEL) Ford Fiesta R5 MkII +7.5s

3 Nil Solans (ESP)/Xavi Moreno (ESP) Škoda Fabia Rally2 Evo +9.0s

4 Yoann Bonato (FRA)/Benjamin Boulloud (FRA) Citroën C3 R5 +39.2s

5 José Suárez (ESP)/Alberto Iglesias (ESP) Škoda Fabia Rally2 Evo +1m08.1ss

6 Luis Monzón (ESP)/José Carlos Déniz (ESP) Citroën C3 R5 +1m10.6s

7 Oliver Solberg (SWE)/Aaron Johnston (IRL) Volkswagen Polo GTI R5 +1m30.1s

8 Alexey Lukyanuk (RUS)/Alexey Arnautov (RUS) Citroën C3 R5 +1m31.9s

9 Marijan Griebel (DEU)/Pirmin Winklhofer (AUT) Citroën C3 R5 +1m33.0s

10 Yeray Lemes (ESP)/Rogelio Peñate (ESP) Hyundai i20 R5 +1m41.9s

11 Andreas Mikkelsen (NOR)/Anders Jæger-Amland (NOR) Škoda Fabia Rally2 Evo +1m46.3s

12 Enrique Cruz (ESP)/Yeray Mujica (ESP) Ford Fiesta R5 MkII +1m51.1s

13 Callum Devine (IRL)/James Fulton (IRL) Hyundai i20 R5 +2m08.3s

14 Simone Tempestini (ROU)/Sergiu Itu (ROU) Citroën C3 R5 +2m11.5s

15 Craig Breen (IRL)/Paul Nagle (IRL) Hyundai i20 R5 +2m14.3s

FIA ERC2: Dariusz Poloński (POL)/Łukasz Sitek (POL) Abarth 124 rally

FIA ERC3: Pep Bassas (ESP)/Axel Coronado (ESP) Peugeot 208 Rally4

FIA ERC1 Junior: Adrien Fourmaux (FRA)/Renaud Jamoul (BEL) Ford Fiesta R5 MkII

FIA ERC3 Junior: Pep Bassas (ESP)/Axel Coronado (ESP) Peugeot 208 Rally4

Abarth Rally Cup: Dariusz Poloński (POL)/Łukasz Sitek (POL) Abarth 124 rally