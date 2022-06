ERC, Rali da Polónia/PE4: Nil Solans na frente | AutoSport

Nils Solans (Hyundai i20 N Rally2) lidera o Rali da Polónia ao cabo de quatro especiais, com um avanço de 4.6s para o polaco Mikołaj Marczyk (Škoda Fabia Rally2 evo) com o sueco Tom Kristensson (Škoda Fabia Rally2 evo) em terceiro a 11.7s. O estónio Ken Torn (Ford Fiesta Rally2) é quarto já a 19.0s com Efren Llarena (Škoda Fabia Rally2 evo) a 22.7.s

Solans foi o primeiro líder da prova ao vencer a super especial de ontem, e já hoje viu Mikołaj Marczyk vencer dois troços seguidos e empatar as contas, que foram desempatadas quando na PE4 o espanhol voltou a vencer uma especial, enquanto o polaco perdeu 4.6s,precisamente a margem que agora traz de atraso.